“Digë” e lartë në politikën shqiptare!

Më 12 Qershor, me dorëheqjen « live » nga politika aktive në 30 Vjetorin e krijimit të PS-së, Gramoz Ruçi dha një shembull tjetër domethënës për moralin, përkohshmërinë dhe përgjegjësinë e lidershipit politik. Me « digën « e lartë që ka ngritur, ai përbën padyshim një fenomen të spikatur në politikën shqiptare. Për më tepër kur është tejet e vështirë, për të mos thënë e pamundur, të gjesh një politikan tjetër, mbi të cilin të jetë derdhur aq shumë baltë, zift, llum dhe shpifje! Kundërshtarët politikë e kanë demonizuar atë si askënd tjetër. Fillimisht sepse në vitet e fundit të monizmit kishte drejtuar partinë në Tepelenë, ndonëse përfaqësues i një brezi të ri, pragmatik, tradicional dhe pro të resë.





Siç e kam përmendur dhe në librin « Në Vetrrethim » në atë sistem të dështuar, krahas shumë shembujve negativë të njohur, ka patur vërtet politikanë(e) të nderuar, « steka « e të cilëve është vështirë të arrihet dhe tani, megjithë epërsitë e demokracisë. Po përmend disa që i kam njohur dhe nga afër, si të ndjerët Fadil Paçrami dhe Agim Mero, me historinë e oponencës së tyre. Më vonë ish ministra të spikatur dhe personalitete të vërteta, të ndjerët Fahrudin Hoxha dhe Themie Thonaj, si dhe Niko Gyzari, Ismail Ahmeti, Prof. Gjinushi e të tjerë; të cilët e treguan dhe më vonë se ishin social-demokratë « të thekur » ; bashkë me shumë të tjerë, ish drejtues partie dhe pushteti në Tiranë dhe në rrethe, të cilët dhe sot e kësaj dite mbahen mend e kujtohen për të mirë kudo ku kanë punuar! Siç pati jo pak të tjerë me pozita dhe më të larta përpara viteve 90 në parti dhe në shtet, të cilët u « pompuan » dhe promovuan « pa hesap » vetëm se ishin me PD-në!

Këtij brezi të përparuar i takon dhe Gramoz Ruçi, që ndonëse i përkiste atij sistemi, sië dhe shihte difektet e tij dhe nevojën urgjente për ndryshimet e nevojshme. Ndaj u bë natyrshëm pjesë e procesit të themelimit të PS-së, duke marrë përsipër përgjegjësi të mëdha e të rënda për atë kohë. Për këtë e blasfemuan pa pushim.

Akuza të rënda i janë bërë si ish Ministër i Brendshëm, ndonëse nuk shërbeu as 4 muaj të jashtëzakonshëm ( shkurt – qershor 1991) As parardhësit e tij që kanë ndenjur me vite në atë post nuk janë anatemuar aq shumë! Ia faturuan dhe ngjarjen tragjike më 2 Prill 1991 në Shkodër, por ai e tregoi vehten trim, të ndershëm dhe dinjitoz; shkoi në Shkodër dhe me një guxim dhe qytetari të rrallë në ato momente shpërthyese u paraqit në gjykatë, e cila i dha pafajësinë.

Ndonëse Berisha në krye të qeverisë e pati të gjithë kohën dhe kompetencat për ta rihetuar, nuk guxoi « t’i hapte petët byrekut » që e kishte « gatuar » vetë». Edhe « bufi » e dinte se PS-ja nuk kishte kurfarë interesi për turbulli të tilla, sepse më 31 Mars kishte fituar 70 për qind të votave! E megjithatë, 2 Prillin e sfumoi sërish Berisha me tragjedinë e Gërdecit më 2008 dhe 21 Janarin 2011, ndonëse rendi dhe siguria atëhere nuk kishin të krahasuar me 2 Prillin 1991 !

Në aspektin e jashtëm, kundërshtarët politikë e filluan dështimin e tyre me « fake news » se demek me njerëz si Ruçi e të tjerë në lidershipin e PS-së, as social-demokratët europianë dhe as bota nuk do të ndihmonte Shqipërinë dhe broçkulla të tjera! Kjo u përgënjeshtrua qysh në fillim të vitit 1991, kur vërshuan ndihma nga Italia, Greqia dhe vende perendimore.

Duke qenë antar i Komisionit të Jashtëm të PS-së, në mesin e viteve 90 shoqërova dhe si përkthyes Gramoz Ruçin në aktivitetin e PS-vë bullgare në Sofje dhe në Kongresin e PSD rumune në Bukuresht. Po ashtu, kam qenë i pranishëm në zyrën e tij në takime me përfaqësues të social-demokracisë nga vende të ndryshme. Në këto dhe në të tjera raste, nuk pashë asnjë paragjykim dhe problem ndaj tij në takimet me socialistë francezë, grekë, italianë e të tjerë! Në gusht 1995, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste të Europës, Jean François Vallen erdhi në Tiranë, ku në prani të lidershipit të PS-së, Prof. Servet Pëllumbi, Namik Dokle, Ilir Meta dhe të ndjerit Luan Hajdaraga shpalli njohjen e PS-së dhe pak më vonë pranimin e saj si vëzhguese në PSE. Në Qershor 1996 ai na priti bashkë me personalitete të tjera të larta europiane në Bruksel, ku delegacion i opozitës së bashkuar denoncoi në BE farsën dhe masakrën zgjedhore të 26/28 Majit. Pak më vonë edhe Internacionalja Socialiste e pranoi PS si vëzhguese dhe antare me të drejta të plota.

Sa për ata që kanë bërë insinuata ndaj tij si jo apo dhe anti-perendimor, ndërsa vetë ata kanë shprehur qëndrime dhe deklarime të gabuara ose të pavend dhe ndaj Perëndimit, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë me Gramoz Ruçin! Gjithnjë, si Sekretar i Përgjithshëm i PS-së, deputet, Kryetar i Grupit Parlamentar dhe 4 vitet e fundit si Kryetar Kuvendi, asnjë pohim dhe deklarim i gabuar apo i pasaktë, asnjë problem, pengesë e vonesë prej tij lidhur me integrimin Euro-Atlantik!

Madje, në disa shkrime të mëparshme mbi këtë temë madhore është përmendur se krahas MPJ-së, Kuvendi ka punuar më shumë dhe më mirë nga të gjitha institucionet për çeljen e negociatave. Kështu, atje është fuqizuar dhe zgjeruar Drejtoria e Përgjithshme për Përafrimin e Legjislacionit me BE, e cila ka realizuar një pjesë të madhe të korpusit të saj ligjor. Po ashtu, diplomacia parlamentare ka qenë efektive dhe pa incidente lidhur me demarshet për çeljen e negociatave, sidomos me Parlamentin Europian, Francën, Gjermaninë dhe Holandën; krahas letrave, mesazheve dhe takimeve në Tiranë, Gramoz Ruçi ka qenë dhe vetë në Hagë, Paris, Bruksel, Berlin e gjetkë. Kohë më parë ai caktoi si këshilltar special për integrimin europian ish Raporterin e Europarlamentit, social – demokratin gjerman Knut Fleckenstein.

Krahas sfidimit të sulmeve dhe shpifjeve të vazhdueshme, Gramos Ruçi është shquar si rallëkush në përballimin dhe kapërcimin e tallazave dhe furtunave të shumta; rikujtojmë burgosjen e Nanos, represionin e rregjimit, referendumin kushtetues, krizën në PS më 1996; më vonë me qëndrimin në opozitë me debate të shumta dhe deri në tetë vitet e fundit, ndryshimin e lidershipit, grupime dhe debate të forta brenda PS-së, sulme, aludime, dhe largime plot sherre e shamata! Në çdo rast ka vepruar me vizion, durim, argumenta, bindje, dialog ; po, dhe me kritika e kundërshti, por gjithmonë brenda rregullave dhe etikës së familjes socialiste, duke ruajtur të paprekur respektin për shokët e armëve, siç bëri dhe më 12 Qershor ndaj disa ish eksponentëve të PS-së dhe Ilir Metës. Kështu ndodhi dhe 25 vite më parë, kur PS-ja u përfshi nga debate pa fund pas farsës/masakrës zgjedhore të 26 majit dhe Mocionit të Nanos në fillim të korrikut të atij viti. Si Sekretar i Përgjithshëm dha pa hezitim dorëheqjen, mes një keqardhjeje të madhe të Partisë kudo. Ndaj dhe rikthimi më 1997 u mirëprit me entiusiazëm dhe qysh atëhere asgjë nuk e ndau nga PS-ja.

Ai ka ditur si askush tjetër të mbajë dhe të zhvillojë më tej kontaktet me bazën, me shokët dhe miqtë ; siç e ka përmendur dhe Kryeministri Rama, ai e mban telefonin hapur ditë e natë për këdo, sidomos për ata në hall e në nevojë, pavarësisht krahut partiak; me një fjalë të mirë, me një përshëndetje, me te fala, një kafe miqësore dhe kështu me radhë!

Është gjithmonë dhe jo me fushata mes njerëzve, halleve dhe shqetësimeve të tyre, si shok, vëlla, prind, mik; pa bujë e zhurmë, por derë më derë e shtëpi më shtëpi, siç ndodhi dhe në zgjedhjet e fundit në Fier, ku theu herësin me mbi 10.000 vota. Ndaj dhenë fjalën e tij më 12 Qershor kërkoi ndjesë për çdo mosrealizim të pritshmërive të tyre! Mos kërkoni më kot se nuk do të gjeni dot as incidentin më të vogël lidhur me integritetin e personit dhe personalitetit të tij.

Cilësi tjetër e spikatur që shpjegon suksesin e tij politik është se DEGJON me vëmëndje mendimin e bazës e jo vetë asaj socialiste si dhe ekspertët e fushës, i respekton idetë dhe mendimet e tyre, i falenderon dhe nuk i harron në asnjë moment. Mban pranë vehtes këshilltarë kompetentë, të brendshëm dhe të jashtëm.

Personaliteti dhe statura e tij e lartë politike nuk mund të kuptohet pa gjuhën, sjelljen, etikën shembullore në komunikimin politik dhe publik. Ku spikatin thjeshtësia, qetësia, timbri dhe stili i të folurit publik. Në 30 vjet politikë, në gjithë ato meselera, sulme, akuza ndaj tij, nuk gjen asnjë aludim, insinuatë, batutë, kunj, se për sharje e ofendime nuk bëhet fjalë ! Mishërimi i gjuhës dhe kulturës institucionale ! Vërtet një pikë e madhe reference, nga ku mund të mësojnë dhe liderë më të rinj, disa prej të cilëve edhe pse janë diplomuar e doktoruar në universitete perendimore me emër « ngelen në klasë » kur vjen puna te « higjiena » e komunikimit publik, si tipari më i dukshëm i një politikani të suksesshëm. Ashtu si dhe paraardhës të tij, Prof. Pëllumbi, Prof. Gjinushi dhe polemisti « par excellence » Namik Dokle, Gramoz Ruçi ka krijuar një traditë pozitive dhe në këtë fushë në Kuvend. Këtu bën pjesë dhe respekti e nderimi i tij ndaj atyre që mendojnë ndryshe dhe kundërshtarëve politikë, ku sërish nuk i gjen dot asnjë « cen » Mjafon të rikujtojmë se me nismën e tij u vendos busti i të nderuarit dhe të ndjerit Pjetër Arbnori në sheshin para Kuvendit. Kështu e ka treguar vehten dhe në negociata të vështira në periudha krizash me liderë të PD-së, si Bamir Topi, Astrit Patozi, etj.

Këtu bën pjesë modestia dhe mbajta e familjes larg bujës dhe zhurmës mediatike ; « sëmundje » e shumë politikanëve që nuk lenë rast pa dalë atje, jo vetëm, por siç i thonë fjalë « me kuç e me mace » Bashkë me familjen ai zbaton praktikën perendimore se « privatja mbetet private» Po kështu, prononcimet e Kuvendit mbi ngjarje madhore dhe personalitete të shquara për së gjalli dhe kur shuhen janë mlodele dhe për institucionet e tjera të larta.

Së fundi, duke e konsideruar të kryer misionin e tij, e gjykoi me vend se është momenti të largohet me nder dhe dinjitet, në zenithin e popullaritetit të vet.

Çfarë kontrasti me Berishën që i është ngjitur « ngjitur si rrodhe » PD-së dhe shoqërisë shqiptare, duke kompromentuar rëndë të kaluarën e vet dhe të partisë që drejtoi me « dorë të hekurt »! Pa mohuar meritat e dikurshme, problemi është se bilanci politik i Berishës është bërë negativ, sidomos pas shpalljes « non – grata ». Madje, tani PD-ja ka përballë sfidën mamuthiane të distancimit nga Berisha, me zullumet dhe paudhësitë e tij me flamurin e anti-komunizmit, të cilave u ka dalë keq « kallaj »; një sfidë kjo shumë më e vështirë se ajo e PS-së 30 vjet më parë; sepse Enveri nuk ishte fizikisht, ndërsa bashkëpuntorët e tij më të ngushtë ishin në burg; ndërsa Berisha është ngulur atje dhe me pushtet. Kur PD-ja sot nuk ka si PS-ja atëhere dhe tani « pena dhe pesha të rënda « politike, ku Gramoz Ruçi « ha bukë veç ».

Përfundimisht, është koha që gojët e liga të heshtin, të pranojnë realitetin siç është dhe « t’i heqin kapelen » Gramoz Ruçit, me respekt, falenderime dhe urimet më të mira për shëndet, mbarësi dhe lumturi familjare!