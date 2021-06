“Më kërcënoi se do më vriste”, dëshmia e banores për priftin që sulmoi me acid 7 metropolitanët: Kishte probleme psikologjike

Të tjera detaje dalin në dritë nga ngjarja e rëndë që ndodhi dje në një Manastir, ku një prift sulmoi me acid 7 metropolitanë dhe rojën e këtij vendi. Bëhet fjalë për priftin Theofylaktos Kombos.





Ka qenë një prej banoreve të fshatit Agia Varvara, Frosso Pagouni, e cila ka rrëfyer më shumë në lidhje me autorin e ngjarjes. Sipas saj, ajo dhe bashkëshorti i saj e kishin strehuar priftin gjatë kohës që po ndërtohej shtëpia e tij pranë kishës, ndërsa theksoi se ai kishte probleme psikologjike.

Mes të tjerash zonja pohoi se prifti gjatë kohës që kishte qëndruar për rreth 1 muaj në shtëpinë e tyre, e kishte kërcënuar se do ta vriste. Madje, sipas saj, ai i kishte marrë lekë borxh bashkëshortit të saj dhe se nuk ia kishte kthyer.

“Unë me të vërtetë nuk di nga të filloj dhe ku të mbaroj. Krijoi shumë probleme këtu në fshatin tonë. Ai mbolli përçarje, diçka që ishte e pashembullt për ne. Njeriu nuk ishte mirë psikologjikisht. Ne e pritëm atë këtu për një muaj. Derisa u bë shtëpia që ata ndërtuan pranë kishës, burri im dhe unë i kishim dhënë atij apartamentin në katin e poshtëm dhe ai po qëndronte. Në fakt, në një incident për të cilin ai kishte faj, ai më sulmoi dhe bërtiti në të gjithë fshatin “se … Unë do të të vras” dhe poshtërime të tjera që nuk thuhen Burri im i kishte dhënë disa para priftit për shtëpinë që po i ndërtonin. Jo vetëm që ai nuk i dha këto para burrit tim siç duhet për të paguar ekipet, por ai gjithashtu nuk dha faturat kështu që paratë u kërkuan nga njerëzit që kishin punuar për burrin tim.

Të gjithë i thanë që të jepte paratë dhe ai bëri të vetën. Ai u grind me të gjithë fshatin për këtë arsye. Kushdo që nuk i bëri një nder po luftonte. Ai i la një borxh të madh kishës rreth 25 deri në 27 mijë euro. Deri vonë, prifti ynë i ri, At Evlogios, po paguante borxhet e tij. Ai përfitoi nga ne dhe kjo ishte falënderimi i tij. Ne i dhamë një shtëpi, e ushqenim. U nisa për në fushë në mëngjes dhe ia lashë ushqimin fqinjit që të mos e shqetësoja. Sapo u zgjua ai do të merrte ushqimin e tij, ne i bëmë atij aq mirë. Ishte falë gjithë kësaj sjelljeje. Le të bëjmë mirë dhe le të gjykojë Zoti”, -tha Frosso Pagouni.