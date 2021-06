“Nuk di të flasë”, moderatori i njohur detyrohet të sqarojë deklaratën për Nora Istrefin

Deklarata e moderatorit Alaudin Hamitit ditën e djeshme për Nora Istrefin bëri xhiron e rrjetit. Gjatë lojës “Thuaje ose zhytu” me Liberta Spahiun, moderatorit ju desh t’ju përgjigjej disa pyetjeve me spec ose të merrte dënimin.





Liberta e pyeti Alaudinin se cili është personazhi publik më pa tru. Moderatori zgjodhi të mos i përgjigjet pasi nuk donte që të ofendonte askënd. Liberta zgjodhi ta bënte pak më të lehtë duke e pyetur se kush është më e ngurtë nga fytyrat publike në intervista dhe ai zgjodhi pikërisht emrin e Nora Istrefit.

Mirëpo më vonë Alaudini nuk i ka pritur mirë lajmet që kanë shkruar disa portale pas përgjigjes së tij. Për këtë arsye moderatori është detyruar të sqarojë deklaratën në lidhje me Norën. Ai shprehet se me këngëtaren ka shumë miqësi dhe përmendi pikërisht emrin e saj duke e ditur që mes tyre nuk do të kishte asnjë hatërmbetje pas kësaj deklarate, që sipas tij është shtrembëruar.

“Çfarë dreqin, nuk është e vërtetë. Të qenurit i/e ngurtë nuk do të thotë nuk di të flasë. Mos u mundoni të nxirrni gjëra jashtë kontekstit. Unë Norën e kam shoqe dhe duke ditur afërsinë me të që kemi u përgjigja sepse nuk do të ketë hatërmbetje,por jo që të shtrembërohet në këtë mënyrë”, shkruan Alaudini.