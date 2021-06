OBSH: Vaksina çdo vit për moshat e rrezikuara, çdo dy vjet për të tjerët

Një dokument i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ( OBSH ) parashikon që vaksinat vjetore do të kërkohen në grupe risku për të luftuar pandeminë e koronavirusit.





Sipas Reuters, të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje kronike, të cilët i përkasin të ashtuquajturave grupe të cenueshme, mund të kenë nevojë të përsërisin dozën e vaksinës së koronavirusit një herë në vit. Në të njëjtën kohë, vihet re se bazuar në të dhënat e deritanishme, popullata e përgjithshme mund ta konsiderojë të nevojshme përsëritjen e vaksinës një herë në dy vjet.

Raporti i OBSH-së për vaksinat

Ky vlerësim përfshihet në një raport që do të diskutohet sot në takimin e Bordit të Drejtorëve të GAVI të Aleancës së Vaksinave GAVI, e cila koordinon Programin e Vaksinimit Covid-19 të OBSH për COVAX. Parashikimi mund të ndryshojë dhe shoqërohet nga dy skenarë të tjerë më pak të mundshëm.

Prodhuesit e vaksinave Moderna Inc dhe Pfizer Inc., me BioNTech, kanë deklaruar vazhdimisht se njerëzit së shpejti do të kenë nevojë për doza përforcuese për të ruajtur nivele të larta të imunitetit, por faktet janë ende të paqarta.

Skenari i OBSH-së për ditën tjetër

Dokumenti thekson se OBSH konsideron vaksinimin vjetor për popullatat me rrezik të lartë si skenarin e tij “tregues”, si dhe vaksinimin dyvjeçar për popullatën e përgjithshme.

Nuk thotë se si u morën këto konkluzione, por tregon se, bazuar në skenarin e referencës, variante të reja të virusit do të vazhdojnë të shfaqen dhe vaksinat do të përshtaten rregullisht për të adresuar këto kërcënime.

OKB nuk pranoi të komentonte mbi përmbajtjen e dokumentit të brendshëm dhe GAVI nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment.

12 miliardë doza vaksinash në 2022

Dokumenti i 8 qershorit, i cili është ende “në zhvillim”, parashikon gjithashtu si një skenar kryesor që 12 miliardë doza të vaksinës Covid-19 do të prodhohen në të gjithë botën vitin e ardhshëm.

Kjo shumë do të jetë pak më e lartë se parashikimi i 11 miliardë dozave për vitin aktual, raportuar nga Federata Ndërkombëtare e Industrive Farmaceutike (IFPMA), që do të thotë se OBSH nuk pret një rritje të ndjeshme të prodhimit të vaksinave në 2022.

Dokumenti parashikon gjithashtu probleme të prodhimit, çështje të miratimit të rregullatorit dhe “pavarësi nga platforma të caktuara teknologjike” si shkaqe të mundshme të vonesave të furnizimit brenda vitit të ardhshëm.

Nuk ka fjalë për të cilat teknologjitë mund të hiqen gradualisht, por Bashkimi Evropian, i cili është angazhuar për vëllimin më të madh të vaksinave në botë, u ka dhënë peshë vaksinave duke përdorur teknologjinë dërguese të ARN (mARN), siç janë ato të Pfizer dhe Moderna , dhe ka braktisur disa tregje për transportuesit e viruseve AstraZeneca dhe Johnson & Johnson.

Skenari më i keq bazuar në raportin e OBSH-së

Skenarët do të përdoren për të përcaktuar strategjinë globale të vaksinimit të OBSH-së dhe parashikimet mund të ndryshojnë ndërsa shfaqen të dhëna të reja mbi rolin e vaksinave përforcuese dhe kohëzgjatjen e mbrojtjes së vaksinave, tha GAVI në një letër tjetër, e cila u përfshi në njohuritë e Reuters.

Deri më sot, rreth 2.5 miliardë doza të vaksinës Covid-19 janë administruar në të gjithë botën, kryesisht në vendet e pasura ku më shumë se gjysma e popullsisë ka marrë të paktën një dozë, ndërsa në shumë vende më të varfra më pak se 1% e vaksinës është vaksinuar popullsia, sipas vlerësimeve të Gavi.

Ky hendek mund të zgjerohet vitin e ardhshëm, sipas parashikimeve më pesimiste të OBSH-së, pasi nevoja për vaksinime vjetore përsëri mund të çojë kombet më të varfra të qëndrojnë të fundit në radhë.

Në skenarin e tij më të keq, OKB thotë që prodhimi do të jetë 6 miliardë doza vitin e ardhshëm, për shkak të rregullave më të rrepta rregullatore për vaksinat e reja dhe problemeve të prodhimit me ato ekzistuese.

Kjo mund të kombinohet me nevojën për vaksinime vjetore përforcuese për të gjithë botën, dhe jo vetëm për grupet më të prekshme, për të luftuar ndryshueshmërinë dhe kohëzgjatjen e kufizuar të mbrojtjes.

Në skenarin më optimist, të gjitha vaksinat në zhvillim do të miratohen dhe kapaciteti i prodhimit do të arrijë rreth 16 miliardë doza për të përmbushur kërkesën. Vaksinat gjithashtu do të shpërndahen në të gjithë botën.

Nuk do të ketë nevojë për vaksinime përforcuese, pasi vaksinat do të tregojnë efikasitet të fortë kundër varianteve dhe mbrojtje afatgjatë.