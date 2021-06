Temperaturat kapin majat/ Sot e nesër deri në 41°C

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga vala e të nxehtit Afrikan e cila po iflencon temperatura shumë të larta në vendin tonë gjatë kësaj jave.





Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri mesatare. Era do të jetë e lehtë me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi deri në 7 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë shumë të larta.

Temperaturat:

Zona malore 19/38°C

Zona e ulët 21/41°C

Zona bregdetare 24/36 °C