Belgjika heq të gjitha kufizimet për qytetarët shqiptarë, TIA: Mjafton vetëm…

Aeroporti i Rinasit ka njoftuar se janë hequr të gjitha kufizimet për shqiptarët që duan të udhëtojnë drejt Belgjikës.





Në njoftimin zyrtar, të publikuar në rrjetet sociale të aeroportit, thuhet se për të vizituar vendin belg, nuk nevojitet rezultati i testit, e madje edhe vaksinat nuk janë të detyrueshme. Për të udhëtuar, pasagjerëve do t’i kërkohet vetëm bileta, pasaporta dhe maska mbrojtëse.

Njoftimi i Aeroportit të Rinasit:

Belgjika

Hiqen të gjitha kufizimet për qytetarët shqiptarë që duan të udhëtojnë në Belgjikë.

As testi, as vaksinat nuk janë të detyrueshme.

Mjafton bileta, pasaporta dhe maska.

Ju urojmë shëndet të gjitha familjeve që bashkohen.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tirana International Airport

——————————————————

Belgium

All restrictions for Albanian citizens ëho ëant to travel to Belgium are removed.

Neither the test nor the vaccines are mandatory.

You need just tickets, passports and mask.

Ëe ëish good health to all the families ëho ëill reunite.

Thank you for your cooperation,

Tirana International Airport