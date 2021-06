Fejohet “Straçiatella”, lë pas dashurinë e këngëtares

Fifi nisi një lidhje dashurie, por nuk i zgjati shumë. Ajo e pranoi se është e dashuruar kokë e këmbë në ‘Straçatellen’, për të cilin kishte bërë edhe një tatuazh. Në kohën që dyshja ishin të lidhur, këngëtarja shfaqej më e dashuruar se kurrë. Duke i dedikuar këngë, por edhe një tatuazh ku shkruante “Straçiatella”, ajo fliste për një ndjenjë të madhe. Por duket se gjithçka i erdhi fundi shumë shpejt dhe dyshja u nda pa shumë bujë.





Pas ndarjes nga Fifi, ai nuk humbi shumë kohë dhe gjeti shpirtin binjak me të cilën edhe kurorëzoi lidhjen me fejesë. Së fundmi mësohet se Xhuljo i ka dhënë fund beqarisë dhe ka shpallur fejesën me partneren e tij, e cila në fotot nga ceremonia e fejesës duke qartë që nuk është Fifi. Mesa duket dashuria e madhe që këngëtarja ka pasur ka qenë e një anshme teksa Xhuljo ka vijuar jetën e tij, duke celebruar në fejesë dashurinë e re.