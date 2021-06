“Jemi në mes të ‘ujqërve’ të turizmit”, Klosi: BE po luan një politikë frenuese me vendet e tjera. Ja pse kjo ‘lojë’ na ndihmon ne (komenti për faturat e ‘kripura’ në jug)

I ftuar në emisionin ‘Kjo javë’ me Nisida Tufën, Ministri i Turizmit Blendi Klosi, tha se BE po mban një politikë frenuese me vendet e tjera jo anëtare, pikërisht për të mbajtur turizmin brenda kufijve të saj. Ndër të tjera Klosi komentoi edhe situatën me shtetin Greqinë, si edhe politikat e saj frenuese për hapjen e kufirit, ndryshe nga sa ka ndodhur me vendin tonë.





“Ka një gjë që duhet ta them e nuk dua ta fus në këto historitë shekullore të konflikteve, raporteve në raport, në fakt jo, është thjesht biznes. Ne presim të marrim disa mld euro nga turizmi, biznes që i hiqen vendeve të rajonit.

Ndaj ka një situatë jo shumë të qartë për vetë vendet e Bashkimit Europian. Ka një vendimmarrje më të theksuar tani, jam takuar dy herë me ministrin grek, por kur vjen puna te biznesi, ekonomia, të gjithë vendet e BE po luajnë një lojë që ta frenojnë sa më shumë turizmin europian që të rrijë brenda kufijve të BE edhe të përpiqen që me vende të tjera luajnë një politikë pak më frenuese.” tha Klosi, ku theksoi se Shqipëria ka vendosur një treg të mirë tashmë me Ukrainën, Poloninë, vendet Arabe, Serbia etj.

“Unë jam shpresë plotë se loja e BE me kufijtë do na ndihmojë ne. Albaniamania, pra mania për Shqipërinë, mund të jetë një logo shumë e mirë për turizmin shqiptar.

Ne jemi në mes të ujqërve të turizmit, duhet ta pranojmë këtë, është një industri si kampionati europian që shkon e luan përballë Gjermanisë apo Holandës ku të duhet punë e djersë që t’I arrish. Vendet rreth nesh janë ndër më të rëndësishmit, Greqi, Turqi, Kroaci, Itali, Mali I Zi, ne jemi në mes të tyre. Duhet të themi sa të vështirë e kemi të situatë por gjithashtu duhet të them që jemi në destinacionin më të loguar të Mesdheut që e duan të gjithë. Pra, kemi një pozicion të jashtëzakonshëm sa i përket turizmit. Hapësira jonë është perfekt për atë që është modë e turizmit, një natyrë e bukur. Një turizëm që natyrisht detin ka bazën por afron shumë natyrën, trashëgiminë natyrore, zonat e mbrojtura, kalatë kështjellat.

Pra një kombinim perfekt.” tha Klosi.

Ndër të tjera ministri Klosi foli edhe mbi faturat e ‘kripura’ që fotografohen e publikohen në rrjetet sociale, kryesisht në jug të vendit.

‘E rëndësishme është të ketë faturë. Mua më vjen mirë që ato e fotografohen edhe e nxjerrin faturën, sado e madhe që ajo është sepse nga ajo faturë TVSH apo taksa I shkon buxhetit të shtetit. Pra nuk është shqetësim një lokal i shtrenjtë.

A ka ofertë? Unë mendoj që në Shqipëri ka ofertë. Destinacioni jonë është që t’i ofron të gjitha dhe gjithsecili zgjedh ofertën që kërkon. Sado të them unë ‘kjo ndodh edhe në botë’ I kemi kjo është pjesë edhe e PR që bëjnë vetë lokalet, se në fakt kjo është edhe pak pjesë e PR të tyre, pra akoma ka një grup shoqëror që zgjedh atë më të shtrenjtën. Pra, kërkesa ime për pushuesit është që mos gënjehen nga ato që shohin nëpër portale të zgjedhin me kujdes lokalin, hotelin. Ne nuk kemi një bregdet që është I uzurpuar nga çmimet e shtrenjta. Ne nuk duhet të luftojmë që të jemi një treg i lirë, ne nuk mund të ngrehemi nëse jemi një treg i lirë. Pra duhet të ketë ofertë dhe të jetë transparente.” tha Klosi.