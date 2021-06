Greqia regjistron 236 raste të reja me COVID-19 dhe 18 viktima

Greqia ka regjistruar 236 raste të reja me COVID-19, shifër më e ulët se ditët e tjera. Ndërkohë 18 pacientë humbën jetën në spitale nga virusi.Infektimet duken të izoluara në shtetin fqinj, pasi 107 prej tyre ishin në Atikë kurse 26 në Selanik.





Greqia nga nesër hap kufirin me Shqipërinë, por shtyu hapjen me Kapshticën deri më 3 korrik. Vendi fqinj i frikësohet një vale tjetër të COVID-19 prej variantit delta, por pritet të shihet nëse do të rikthejë prap kufizimet me vendin tonë apo jo.