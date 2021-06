Kida në një lidhje me futbollistin e njohur?! Detajet në rrjetet sociale që ngritën dyshime

Prej disa ditësh, në rrjet qarkulluan zëra se Kida është në një lidhje dashurie me futbollistin e njohur, Valon Berisha.





Shkak u bënë disa postime në rrjete sociale të shoqëruara me emoji zemre. Mirëpo, “Prive” ka mësuar se kjo nuk është aspak e vërtetë dhe se mes dyshes nuk ka ndjenja dashurie.

Dyshja janë thjesht miq shumë të mirë me njëri-tjetrin, por asgjë më shumë se kaq. Kida kohët e fundit është duke u marrë me disa projekte muzikore që do të sjellë për fansat e saj në këtë sezon vere.

Këngëtarja madje ka udhëtuar drejt Dubait dhe është parë nën shoqërinë e reperit gjerman, Samra.

Ndërkohë që të gjithë mendonin se këngëtarja kishte marrë disa ditë pushimi, në të vërtetë ajo kishte udhëtuar për të realizuar videoklipin e këngës që pritet të publikohet së shpejti.