10 viktima151 të tjerë ende të zhdukur nga shembja e pallatit 12-katësh në Miami të SHBA

Ekipet e shpëtimit vazhduan të gërmojnë në rrënoja për të pestë ditë të hënën duke shpresuar ende se mund të gjejnë të mbijetuar në ndërtesën e shembur në qytezën Sërfsajd të Majamit. Anëtarët e familjeve vazhdojnë të kenë shpresë edhe pse askush nuk është nxjerrë i gjallë që pas shkatërrimit të strukturës.





Numri i të vdekurve arriti në nëntë. Por më shumë se 150 njerëz janë ende të zhdukur.

Ekipe nga Izraeli dhe Meksika kanë shkuar për të mbështetur operacionet e shpëtimit – me gjashtë deri në tetë skuadra që punojnë aty në çdo orë.

Familjet e të zhdukurve vizituan vendin e ngjarjes me autobusë të dielën nga ku mund të shihnin ekipet e shpëtimit duke punuar: zjarrfikës, qen me erë dhe ekspertë kërkimi që përdorin radarë dhe pajisje hidrolokatore.

Dhjetra njerëz mbeten të zhdukur dhe kryebashkiakja e Majami-Dejd, Daniella Levine Cava tha në një konferencë shtypi se autoritetet tani po zhvillojnë biseda të sinqerta me anëtarët e familjeve që ende kanë shpresë për të dashurit e tyre. Të dielën, kryebashkiaku i qytezës Sërfsajd, Charles Burkett u përpoq të mbante gjallë shpresat ndërsa foli për programin “This Week” të rrjetit ABC.

“Jemi duke punuar 24 orë në ditë. Pa pushim. E vetmja gjë që mendojmë është shpresa për të tërhequr anëtarët e familjeve të tyre gjallë nga ato rrënoja. Kjo është ajo që po bëjmë, dhe nuk do të ndalemi. Jo sot. Jo nesër Jo pasnesër. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë derisa të gjithë të gjenden”, tha kryetari i bashkisë Charles Burkett.

Ekipet e shpëtimit janë penguar nga zjarret që digjen në vendin e ngjarjes. Disa kanë kritikuar ritmin e përpjekjeve të shpëtimit.

Jashtë rrënojave, në një memorial të improvizuar, janë emrat dhe fotografitë e atyre që ende nuk janë gjetur. Gjyshja e Mikel Noriegës është mes tyre.

“Kanë ditë që po kërkojnë, dhe me thënë të drejtën nuk dime çfarë mund të presim. Por mund t’u them se sigurisht shpresojmë shumë. Po e mbajmë shpresën gjallë. Besojmë se nuk është ky fundi”, thotë zoti Noriega.

Ndërkaq qyteti Sërfsajd publikoi dokumenta të vitit 2018 që tregojnë se ndërtesës i është kërkuar një riparim me kosto prej 9.1 milionë dollarë pasi një inspektim inxhinierik gjeti dëme të mëdha strukturore në pjesën e betonit poshtë pishinës së ndërtesës si dhe në disa pjesë të tjera.

Një ish banore e ndërtesës i tha radios NPR se zyrtarët i kishin siguruar ata se ndërtesa ishte e sigurtë.

“Zyrtarët e qytetit Surfside na thanë që ndërtesa nuk ishte në gjendje të keqe. Askush kurrë, kurrë, kurrë nuk na tha se ajo ndërtesë ishte në gjendje kaq të keqe. Askush”, dëgjohet të thotë Susanna Alvarez.

Tani po shtohen shqetësimet për një ndërtesë të ngjarshme apartamentesh aty pranë.

Kryetari i bashkisë së qytetit Sërfsajd Charles Burkett thotë se autoritetet po u bëjnë thirrje njerëzve të evakuohen – por jo me detyrim.

“Nuk e di në se do të ndjehesha rehat të qëndroja në atë godinë derisa të dija me siguri që është bërë një studim i imtësishëm për atë ndërtesë…”, tha zoti Burkett për programin This Week në rrjetin ABC.

Kryetarja e bashkisë së kontesë Majami-Dejd urdhëroi sot një kontroll të të gjitha ndërtesave mbi 40 vjeçare. KompleksChamplain Towers ishte ndërtuar në vitin 1981.