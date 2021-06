Vijon prej 8 orësh zjarri në Malin e Tomorrit, rrezikohet Parku Kombëtar

Që prej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme në malin e Tomorrit persona të paindetifikuar i kanë vënë zjarrin kurorës me pisha dhe pse 8-orësh pylli me pisha në Malin e Tomorrit ndodhet nën pushtetin e tymit e flakëve.





Mjetet zjarrëfikëse e kanë të pamundur futjen në zonë për shkak të terrenir tê vështirë dhe kjo ka bërë që zjarri të marë përmasa të mëdha,duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me pisha në zemër të Malit të Tomorrit.

Bashkia e Poliçanit ka kërkuar ndërhyrjen e mjeteve nga ajri për të shuar flakët,ndërkohë që shumë forca zjarrëfikësish dhe policie kanë shkuar në këmbë drejt zonës për ta neutraluzuar zjarrin me mjete rrethanore. Mësohet se deri më tani kanë ardhur dy herë mjete nga ajri për shuarjen e flakëve por zjarri është duke përparuar drejt Parkut Kombëtar.Mësohet se zjarri ka rënë fillimisht në zonën e sipërme të fshatit Lybeshë dhe më pas është shtrirë drejt pyllit me pisha në Malin e Tomorrit. Burimet policore dyshojnë se kemi të bëjmë me një zjarrëvënie të qëllimshme për hapjen e kullotave të reja dhe janë duke punuar për identifikimin dhe kapjen e autorëve.