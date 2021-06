Covid-19 në Itali, regjistrohen 679 të infektuar dhe 42 viktima në 24 orët e fundit

Në 24 orët e fundit në Itali janë regjistruar 679 raste të reja me koronavirus nga 190,635 teste të kryera. Autoritetet e shëndetit në vend bënë të ditur gjithashtu se brenda ditës, si pasojë e sëmundjes e humbën jetën edhe 42 qytetarë.





Shkalla e pozitivitetit ra nga 0.5% në 0.3%. Aktualisht në Itali janë pozitive me koronavirusin 52,824 qytetarë (-1,858 krahasuar me të hënën).

Numri i të shëruarve u rrit me 2,493, duke e çuar totalin nga fillimi i pandemisë në 4,078,767, ndërsa rajoni me numrin më të lartë të rasteve të reja është Campania me 117.