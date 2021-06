Humbi jetën në aksident, rrëfimi i Anastasias në ditarin që u gjet në makinë: Jam shumë e lumtur

Ky është një prej kujtimeve më të forta që tashmë gjyshërit dhe familjarët e tjerë do të kenë prej saj. Bëhet fjalë për ditarin e Anastasias së vogël, 9-vjeçarja e cila humbi jetën tragjikisht në një aksident, bashkë me prindërit dhe motrën e saj.





Aksidenti tragjik ndodhi më 25 qershor në aksin Fier-Vlorë, ku makina me të cilën udhëtonin si familje u godit nga një tjetër mjet nga pas, duke i nxjerrë nga rruga dhe për pasojë humbën jetën të katërt. Ka qenë kushërira e vogëlushes që ka lexuar sot pjesë nga ditari i Anastasias, që të gjithë e thërrisni shkurt ‘Ana’, e cila vetëm pak ditë para se të vinte në Shqipëri kishte hedhur emocionet e saj në letër, ku sekretet ia kishte besuar ditarit që e quante “Junakuk”. Mes lotësh dhe duke u ngashëryer, ajo lexoi disa pjesë nga ditari i vajzës, ndërsa gjyshja dhe tezja e saj u shkrehën në vaj.

Ditari i vogëlushes u gjet në makinën e familjes, bashkë me sende të tjera të tyre, që tashmë do të jenë një kujtim i fortë për familjet e viktimave.

Më datë 15 qershor Anastasia shkurante; “Sapo filloi behari do të shkojmë në Shqipëri. Jam shumë e lumtur që do të takoj nënën, gjyshin, tezen. Dua kur të vete në Shqipëri, të dalë dhe të blej shumë gjera. Dua të vete në shumë vende që nuk kam vajtur dhe të blejë shumë gjëra. Po nuk vajtën se di. Babi do na blejë shumë gjëra, një tabletë të dyjave. Bëj shaka. Dua të vetë, por dua dhe të marr tabletin se dua të bëj mësimet. Sot vajtëm nga parku dhe lozëm.

U kënaqëm. Por jam e mërzitur dhe nuk e di pse. Babi do iki në punë”, thuhet në një pjesë të rrëfimit në ditarin e Anastasias. Më tej vajza shkruan: ‘Junakuk, kanë mbetur edhe 15 ditë për të vajtur në Shqipëri, jam shumë e lumtur të vemi në Shqipëri. Atje do kënaqemi. Do jem e lumtur. Jam e lumtur. Ti ke thënë që të jem e lumtur. ‘Junakuk’ dua të them se e nxora mesataren këtë vit 16, por vitin tjetër të premtoj se do ta nxjerr më shumë. Të jap llafin….”, thuhet në një pjesë të rrëfimit të 9-vjeçares.