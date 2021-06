Incidenti me Pjerin Ndreun, Rama e thotë qartë: Ka bërë shumë gabim dhe do përgjigjet në rrugë ligjore. Hajdeni më bëni moral kur…

Kryeministri Edi Rama e ka thënë qartë sot se kryebashkiaku i Lezhës Pjerin Ndreu ka vepruar gabim në incidentin me policët dhe se do të përgjigjet në rrugë ligjore. I pyetur nëse p obëhet PS mbulesë për ata persona që dalin mbi ligjin, Rama deklaroi se çështja mes palëve do të zgjidhet në rrugë ligjore.





“Nuk e kuptoj ku e pe mbulesën e PS për rastin konkret sepse rasti konkret është një rast për të cilin është bërë një denoncim dhe çështja mes palëve zgjidhet në rrugë ligjore. Ku e pe mbulesën e PS? Mos vallë unë thashë ka bërë mirë ose hë se nuk ka ndonjë problem? Ka bërë shumë gabim dhe do përgjigjet për gabimin në rrugë ligjore”, tha Rama.

Lidhur me respektimin e rregullave nga ana e ministrave, ai tha se si vetë ashtu dhe ata respektojnë dhe semaforin dhe se disa prej tyre kanë marrë dhe gjoba.

“Për sa i përket ministrave që i jepkan makinave me shpejtësi, sa për dijeni kur të kapni makinën time, autokolonën apo makinat e ministrave që nuk respektojnë semaforët atëherë hajdeni më bëni moral këtu. Unë qëndroj në çdo semafor, me përjashtim të ndonjë rasti ekstrem kur ka ndonjë urgjencë. Kjo është e detyrueshme për të gjithë. Ministrat e qeverisë sime kanë marrë gjobë nga policia për moszbatim të këtij rregullit. Shumë gjëra janë për t’u bërë por dhe që të harrohen të gjitha dhe ajo kohë e atyre që s’donin t’ia dinin për semaforë dhe në Shqipëri më shumë vrasje se sa ditë viti, kjo nuk mund të lihet”, deklaroi Rama.