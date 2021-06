Ndihmës Sekretari Amerikan për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Philip Reeker viziton Shqipërinë.





BalkanWeb mëson se zyrtari i lartë i SHBA do të takojë Ramën kurse me kreun e PD, Lulzim Basha takimi do të zhvillohet në orën 11:30 në selinë blu.

Ndërkohë Reeker pas Shqipërisë do të udhëtojë edhe në shtetin fqinj të Maqedonisë së Veriut.