Një grua 31-vjeçare me origjinë shqiptare u arrestua të martën pasdite në Evzoni, Kilkis, kufiri grek me Maqedoninë e Veriut, pasi u përpoq të hynte në Greqi me një tampon molekular të COVID-19 të rremë.





Gjatë kontrollit të pasaportës, e arrestuara, paraqiti në polici një certifikatë negative diagnostikimi të koronavirusit false. Një kallëzim u ngrit kundër saj, duke çuar në prokurori, ndërsa testi i rremë u konfiskua.