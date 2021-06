Dhunoi të miturin se doli pa leje gjatë karantinës, polici i shpëton burgut, nëna e djalit: Do e ndjek çështjen më lart

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 6 muaj burg policin G. Ndreu, pasi akuzohet se ka dhunuar një të mitur. Lajmi bëhet i ditur për “BalkanWeb” nga gazetarja Klodiana Lala, e cila njofton se polici ka përfituar nga gjykimi i shkurtuar, duke iu zbritur dënimi në 4 muaj burg.





Ndërkohë, ky dënim i është konvertuar në punë në interes të publikut.

Ngjarja ka ndodhur gjatë periudhës së karantinës, kur nuk lejohej liri-dalja e qytetarëve. I mituri u dhunua nga polici, pasi kishte dalë pa leje nga Liqeni Artificial. Ndërkohë, pas vendimit të gjykatës ka folur për gazetaren Lala e ëma e të miturit, e cila ka thënë se është e pakënaqur me vendimin ndaj policit.

“E pakënaqur me vendimin. Në të gjitha hallkat e gjyqësorit do ndjek çështjen. Ma rrafen per se dyti herë me kete vendim qesharak. Ma copëtuan prapë shpirtin.”, ka thënë ajo.