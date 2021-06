“Falenderoj që nuk iu drejtuan Komisionit të Venecias për opinion”, Patozi reagon pas vendimit për hapjen e listave: Vendimi i duhur por…

Kryetari i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi ka reaguar pas pranimit të kërkesës së partisë së tij dhe Lëvizjes Demokratike të Shqipërisë nga Gjykata Kushtetuese e cila shfuqizoi nenin në Kodin Zgjedhor për ndarjen e mandateve me thyerjen e herësit.





Përmes një postimi në rrjete sociale, Patozi shkruan se është një vendim i duhur pavarësisht se është vonuar. Duke përdorur nota ironie, ai falenderon Gjykatën Kushtetuese që nuk iu drejtua Komisionit të Venecias për opinion.

Postimi i plotë i Astrit Patozit:

VENDIM I DUHUR EDHE PSE I VONUAR. E përshëndesim vendimin e sotëm të Gjykatës Kushtetuese për rrëzimin e herësit të Damianit, i cili e mbyllte me dry kinez listën e deputetëve, që e kishte hapur më parë Kushtetuta. Në pritje të zbardhjes të vendimit, për të cilin nuk besojmë të ketë të papritura, e falenderojmë trupën, që për këtë çështje nuk iu drejtua Komisionit të Venecias.

E kemi ditur që në fillim se nuk prisnim që kjo e drejtë do të aplikohej për zgjedhjet e 25 prillit, i cili do të kishte qenë shërbimi i duhur dhe në kohë për demokracinë dhe shtetin tonë të së drejtës. Por tek e fundit, në Shqipëri do të ketë prapë zgjedhje edhe pas 25 prillit.

Kjo ishte e vetmja mundësi që kishim për të vlerësuar votën dhe vullnetin e qytetarëve shqiptarë, siç ata e hedhin, dhe ne atë e shfrytëzuam. Pas kësaj, presim që këtë vendim ta përshëndesë edhe Partia Demokratike, si forca kryesore e opozitës, sepse ajo para zgjedhjeve është shprehur për lista 100 përqind të hapura.