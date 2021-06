Grenell, i dërguar i SHBA-së për dialogun Kosovë-Serbi, ish-deputeti i PS-së: Nuk jeni personi i duhur të ndërmjetësoni me askënd për çështjet shqiptare

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, zgjodhi ambasadorin amerikan në Gjermani, Richard Grenell, të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Lidhur me këtë ish deputeti i PS-së, Elmaz Sherifi ka reaguar përmes një postimi në Facebook.





Sherifi shkruan se Grenell nuk është personi i duhur të ndërmjetësojë me askënd për çështjet shqiptare.

Postimi i plotë:

“Cili jeni ju z. Grenell” ?

Grenell, nje emer aspak i njohur u shfaq si i ngarkuar special i ish Presidentit Trump ne marredheniet Serbi-Kosove.

Po tani ke perfaqeson ky “ndermjetes” qe shfaqet si “personalitet” i interesuar e i shqetesuar per marredheniet e Shqiperise me BE- ne edhe ne video konferenca me kryeministrin e Shqiperise ?

Cili jeni ju z. Grenell, se dihet shume pak per ju ?

Qe ju pelqen Serbia, kaq dihet per ju ! Edhe per ofromin e dekorates te Princit Serb ne “Betejen e Fushe Kosoves”, shqiptaret kane dijeni, prandaj kane menduar, e tani me shume jane te bindur, se ju nuk jeni personi i duhur qe mund te ngarkoheni te ndermjetesoni me askend per ceshtjet shqiptare !