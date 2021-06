Varianti Delta/ Franca rrezikohet nga një valë e 4-t e COVID-19, këshilltari i qeverisë: Do të jetë më e moderuar se 3 të parat

Franca mund të kalojë një valë të katërt të COVID-19. është këshilltari kryesor shkencor i qeverisë franceze që ka dhënë alarmin për shkak të rasteve nga varianti Delta.





“Unë mendoj se do të kemi një valë të katërt, por do të jetë shumë më e moderuar se tre valët e mëparshme sepse niveli i vaksinimeve është i ndryshëm krahasuar me më parë,” i tha Delfraissy.

Varianti Delta është kthyer në shqetësues për gjithë botën teksa shteti i parë që po i ndjen pasojat është Australia që ka kyçur gjysmën e popullsisë me detyrim në shtëpi.