Gjendet e vdekur turistja francezee cila ishte shpallur e zhdukur prej ditësh në Greqi

Këtë të enjte një turiste franceze, e quajtur Violet Giango, është gjetur e vdekur 5 km larg nga qyteti grek i Elafonisissi.





CNN shkruan se trupi i pajetë i 29-vjeçares është gjetur në një përrua. Ekipet mjekësore dhe policia janë drejtuar për në vendngjarje për të mësuar shkaqet e sakta të vdekjes.

Gruaja kishte shkuar me pushime në Kretë dhe u shpall e zhdukur më 24 qershor. Ajo në këtë datë ka komunikuar me prindërit e saj në Francë, ndërsa i kishte thënë se do të ikte në Elafonissi, për të vizituar edhe këtë qytet.

Teksa ditët kalonin, prindërit u shqetësuan për fatin e vajzës së tyre dhe menjëherë telefonuan autoritetet për ndihmë.

Një ditë më parë, policia arriti të gjente makinën e braktisur të së resë, brenda së cilës u gjend një valixhe. Sipas dëshmisë së burrit që e pa për herë të fundit, e reja ishte drejtuar për në autostradën E4 që të dërgonte në Elafonisi.