Në SPAK për të takuar hetuesit e rinj të BKH-së, Kim: Puna e tyre e vështirë, por ata do të kenë sukses. SHBA ju mbështet

Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka reaguar përmes një statusi në twitter, pas vizitës së kryer sot në SPAK ku sikundër shkruar është takuar me hetuesit e rinj të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Znj. Kim shkruan në postimin e saj hetusit e rinj të BKH janë duke përfunduar trajnimin ndërsa shton se puna e tyre është e rëndësishme dhe e vështirë, por ata do të kenë sukses.





“U takova sot me Hetuesit e parë të BKH, të cilët janë duke përfunduar trajnimin. Puna e tyre është e rëndësishme dhe e vështirë, por ata do të kenë sukses. Populli shqiptar po mbështetet tek ata; familjet e tyre krenohen me to; Shtetet e Bashkuara do t’i mbështesin fuqimisht ata në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.”- shkruan ambasadorja amerikane.