Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me gjendjen shëndetësore të 12-vjeçares ukrainase, e cila përfundoi në spital.





Gazetari Erjon Skëndaj raporton për ‘BalkanWeb’ se vajza ndodhet në spitalin e Pediatrisë, jashtë rrezikut për jetën.

Mësohet se ajo u paraqit me shenja helmimi nga mbidoza Ibuprofenit, pasi kishte pirë 5 tableta 400mg. Vajza u transportua me helikopter, bashke me nënën e saj drejt QSUT-së.