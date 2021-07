“3 haberet që erdhën dje nga Amerika”, ish-ministri Manjani: Amerika nuk paska gjë në dorë për hallet që kemi, thjesht na ofron një zhgënjim

Vendimi i BE për të shtyrë negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk është pritur mirë nga SHBA. Ishte Zëvendës Ndihmës Sekretari i Zyrës për Çështjet Euroaziatike, Matthew A. Palmer, i cili u shpreh i zhgënjyer nga ky vendim.





Lidhur me këtë të fundit ish-ministri Ylli Manjani ka reaguar përmes një postimi në “Facebook” .Manjani tha se mesazhet e djeshme si nga Palmer ashtu dhe raporti i DASH qëndrojnë, por se nuk mund të besojë që Palmer është i zhgënjyer.

Manjani shton se: “Amerika nuk paska gjë në dorë për hallet që kemi. Thjesht na ofron një zhgënjim, të cilin e kemi vetë me bollëk”.

3 habere nga Amerika.

Zoti Palmer tha dje se “… SHBA janë të zhgënjyer pse BE nuk i çeli negociatat Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut”. (…) Po dje, Zoti Palmer tha se “…BE duhet të heqë vizat Kosovës”. (….) Gjithashtu dje u lëshua edhe raporti vjetor i DASH (vendit ku merr rrogën Palmeri), ku thuhej se “Shqipëria nuk ka as standardet minimale për të luftuar drogën e trafiqet” (….)

Të tre mesazhet qëndrojnë. I kemi në të gjithë në kurriz dhe i mbajmë me kosto të jashtëzakonshme.

Por që të besoj se Palmeri na qenka “i zhgënjyer” e kam të pamundur.

Janë disa çështje që BE nuk i toleron aq kollaj. Le pastaj ti mbështesë siç ka bërë zoti Palmer. Fjala vjen zgjedhjet moniste, kriminalizimin me zor të opozitës, shkatërrimin e pushtetit gjyqsor apo lëbizjet e kufinjve ndërmjet shteteve si pa gjë të keq, të cilat i ka mbështetur Palmeri, BE i ka të papranueshme. Them BE e shtetet e saj jo detyrimisht Giggi e ndonjë shok e shoqe tjetër…

Së dyti, BE jo vetëm nuk toleron por e ka në kurriz ekonominë e drogës dhe të trafiqeve me të cilën mbijeton Shqipëria. Ndërkohë që kjo ekonomi zhvillohet nën vëzhgimin e rrepte e të detajuar të shtetit të zotit Palmer. Por ky i fundit nuk ka asnjë fjalë për të thënë.

Së treti, zoti Palmer dhe ambasada këtu nuk janë korrekt as me raportin zyrtar të DASH, në ato që thonë. Tjetër thonë e tjetër gjë lënë me shkrim. DASH thotë ka drogë, zyrtarët e tij thonë ka reformë e progres….

Së fundi, zotit Palmer nuk i shkon hiç të shqetësohet për vizat e shqiptarëve të Kosovës në BE, për sa kohë që Ai dhe shteti i tij i vënë viza të gjithë shqiptarëve kudo që janë. As që u shkon mendja ti heqin vizat që kanë vetë në dorë, por u shqetësokan për viza që lëshon Europa!!!

Edhe aleatë edhe me viza nuk shkon!

Nejse në gjithë haberet e djeshme një gjë del qartë, se kjo Amerika nuk paska gjë në dorë për hallet që kemi. Thjesht na ofron një zhgënjim, të cilin e kemi vetë me bollëk.

