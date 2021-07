Çifti më i ri i showbizit? Angelina Jolie dhe The Weeknd “kapen mat” së bashku

Një romancë e re duket se po ndodh në Los Angeles, mes Angelina Jolie dhe The Weeknd. Dyshja janë parë së fundmi duke darkuar në një restorant italian në Santa Monika, Kaliforni.





Megjithëse shijuan për orë të tëra darkën së bashku e biseduan gjerë e gjatë, ata dolën të ndarë nga restoranti për të mos ngritur ende dyshime për raportin e tyre.

Aktualisht, Jolie është beqare dhe merret ende me gjyqet e kujdestarisë së fëmijëve me ish-bashkëshortin, Brat Pitt, ndërsa The Weeknd po shijon kulmin e karrierës së tij me hite të shumta.