Mënyrat për të kuptuar se ai po gënjen

Ne të gjithë jemi fajtorë për një gënjeshtër të vogël të bardhë këtu dhe atje, por kur bëhet fjalë për pandershmëri të madhe, ka disa shenja treguese që çdo grua duhet të kërkojë. Ekspertët tanë ju ndihmojnë të ndani gënjeshtrat nga faktet.





Zorra juaj ju tregon se diçka nuk është në rregull.

Nëse ndiheni sikur diçka nuk shkon, ndoshta është e vërtetë. “Mund të mos jetë saktësisht ajo që sugjeron imagjinata juaj, por ne nuk përjetojmë nyje pa ndonjë arsye,” thotë Brenda Della Casa. Shumica e grave e dinë se po gënjehen shumë kohë para se ta pranojnë, por ato nuk veprojnë menjëherë sipas intuitës së tyre. “Gratë tolerojnë shumë justifikime”, thotë aktori i humorit Steve Harvey. “Një djalë që gjithmonë ka një justifikim ose gënjeshtër se pse nuk ka ndodhur, pse nuk mund të ndodhë, pse nuk do të ndodhë, nuk është gjë e mirë”.

Detajet nuk shtohen.

“Në përgjithësi, gënjeshtarët ngatërrohen dhe ndryshojnë një detaj në historinë e tyre”, thotë Ian Kerner, Ph.D., një seksolog klinik me bazë në Neë York. Pyete veten: “A ka vërtet kuptim kjo?” thotë Robert Feldman. “Shikoni përtej asaj që ai po thotë dhe përpiquni të jeni një vëzhgues objektiv i sjelljes së tij.”

Ai vuan nga TMI (ose TLI – d.m.th pak informacion!).

Djemtë që gënjejnë kanë tendencë të japin shumë informacion ose të heshtin. “Ju e njihni djalin tuaj dhe e dini kur ai nuk po vepron ashtu siç është në të vërtetë. Nëse djali juaj është bisedor dhe papritmas nuk është, diçka po ndodh. Nëse djali juaj është shumë i qetë dhe papritmas ai po ju jep shumë detaje, diçka po ndodh”, thotë Jenny Lee.

Ai nuk pranon të bëhet personal.

Shumica e njerëzve që janë të qetë në një marrëdhënie janë të hapur për të ndarë detaje të jetës së tyre. Nëse një djalë është jashtëzakonisht i largët dhe mban gati gjithçka të fshehtë, ai me siguri po fsheh diçka. “Mos u mashtroni nga një djalë që thotë se është shumë e thellë; nuk dua ta diskutoj. Djemtë e mirë do të vlerësojnë thellësinë e pyetjeve tuaja; gënjeshtarët do të largohen prej tyre,” thotë Harvey.

Ai fillon të mbulojë gjurmët e tij.

Nëse ai fshin vazhdimisht historinë e shfletuesit të tij ose e mbyll postën e tij elektronike, ose nëse ka raste të shumta ku është e pamundur ta kontaktoni, ju duhet të largoheni shpejt prej tij. “Nëse jeni me një djalë që mban dy telefona celularë, por njëri prej tyre nuk bie kurrë, ose menjëherë drejtohet për dush kur kthehet në shtëpi, të gjithë këta janë shenja alarmi”, thotë Nancy Dreyfus.

Ai është super mbrojtës.

“Nëse zbuloni se ai mendohet shumë kur i përgjigjet pyetjeve tuaja, bëhet tepër i hutuar dhe mbrojtës ose nuk mund t’ju shikojë në sy, jini dyshues se ai mund të mos ju thotë të vërtetën”, thotë Kerner.

Ai përsërit historinë e tij.

“Burrat priren ta thonë të vërtetën vetëm një herë”, thotë Howard J. Morris. “Është e vërteta, në fund të fundit. Nuk ka nevojë të përsëritet tre herë.”

Ai ju fajëson vazhdimisht.

Megjithëse është e natyrshme që një djalë të jetë pak testues kur merret në pyetje, nëse vëreni se ai gjithmonë po e hedh fajin në mënyrë që të dukeni si pala fajtore, vini në dyshim motivet e tij. “Nëse për çdo shqetësim që ju keni shtrembëruar, ai ju sulmon përsëri, ai po bën një lëvizje klasike të fajtorit. Mbajtja juaj në mbrojtje e mban atë larg telasheve”, thotë Della Casa.

Ai ka një përgjigje për gjithçka.

Kujdes nga justifikimet që janë shumë të kopsitura, paksa shumë perfekte dhe prova. “Nëse e shihni veten duke kuptuar diçka që nuk ka kuptim, ndaluni dhe mendoni”, thotë Dreyfus.

Ai i bën gënjeshtrat të duken jo si ndonjë problem i madh.

Gënjeshtarët kanë një avantazh sepse ajo që ata thonë është ajo që ne duam të dëgjojmë dhe ata e dinë atë. Edhe nëse ai po ju ushqen gënjeshtra të vogla që ju bëjnë të ndiheni mirë me veten, mos harroni se ato janë gënjeshtra. “Është e vështirë të mendosh vazhdimisht, a është kjo e vërteta, a nuk është kjo e vërteta? Edhe nëse duket mjaft i pafajshëm, dikush që gënjen për gjëra të vogla do të gënjejë për gjëra të mëdha”, thotë Feldman. “Nëse vazhdoni të qëndroni në marrëdhënie, rindërtoni besimin dhe jini të qartë se nëse ai gënjen përsëri, ka mbaruar”.