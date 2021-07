Modeli gjerman i pamundur për Kosovën!

Eshtë fjala për modelin e « dy Gjermanive » si referencë lidhur me arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare midis Prishtinës dhe Beogradit që po riqarkullon në Ballkan dhe në metropole europiane; tregues i shqetësimit, por dhe shterpësisë së politikës ndërkombëtare në gjetjen e një zgjidhjeje tërësore dhe të qëndrueshme për dialogun e lartpërmendur. Për fat të keq, ka dhe ndonjë personalitet e publicist të huaj të njohur që le pas dore « frymën », përmbajtjen dhe mundësitë praktike të realizimit të këtij modeli, sado i spikatur që është, duke u dhënë kryesisht pas « gërmave », formës dhe qëllimit.





Le të hyjmë drejt e në temë, duke u ndalur në mënyrë të përmbledhur në 10 arsyet, aktorët dhe faktorët madhorë politikë që çuan në « Traktatin Bazë mbi normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet RFGJ-së dhe RDGJ-së » me anekset e zbatimit të tij, të nënshkruar më 21 Dhjetor 1972 në Berlinin Lindor, që hyri në fuqi më 12 Qershor 1973; bashkë me plus/minuset, vonesat, mungesat dhe pengesat te dy Gjermanitë, Serbia, Kosova dhe komuniteti ndërkombëtar. Veç të tjerash, në këtë analizë krahasuese kam avantazhin e përvojës së gjatë diplomatike me çështjen gjermane, sidomos në Berlin në vitet 2000 e më tej.

Së pari, ndryshe nga Kosova dhe Serbia, bëhet fjalë për një komb dhe popull të vetëm gjerman, me një gjuhë dhe kulturë, që nuk kanë luftuar ndaj njeri tjetrit, as e kanë keqtrajtuar e masakruar atë si serbët në Kosovë. Të ndarë pas Lufës së II Botërore në rrethana të njohura politike, krejt të ndryshme nga aneksimi i padrejtë dhe krijimi i shtetit të pavarur pas dhunës së pashembullt serbe mbi Kosovën. Tejet e rëndësishme, RFGJ dhe RDGJ nuk kishin asnjë problem apo pretendim territorial, siç ndodh me Serbinë, që kërkon kompensimin përkatës për njohjen e Kosovës.

Së dyti, historikisht, modeli i dy gjermanive u realizua 5 dekada më parë gjatë Luftës së Ftohtë. Gjatë periudhës 1945 – 1990 , RFGJ dhe RDGJ u përkisnin dy sistemeve diametrialisht të kundërta ideologjike dhe politike – Lindjes dhe Perëndimit; kur RFJ-ja brenda 10 viteve krijoi mrekullinë ekonomike dhe u bë bashkëthemeluese e KiE-së dhe BE-së; ndërsa Beogradi dhe Prishtina janë të dyja shtete demokratike, në një « paqe të nxehtë » të cilat i bashkon synimi i përbashkët i antarësimit në BE; tjetër gjë që Serbia « kullot në 4 grazhde» me një sjellje « si nata me ditën » krahasuar me RFGJ-në.

Së treti, lidershipi gjerman e sidomos ai i RFGJ-së nuk mund të krahasohet me atë të Serbisë; Adenauer, « babai » i Gjemanisë moderne ishte i burgosur i Hitlerit, ndërsa lideri social – demokrat Willy Brandt u shtrënua të emigronte në Norvegji për t’i shpëtuar nazizmit. Të dy ata u bënë epokalë dhe si liderë të BE-së, NATO-s dhe multilaterizmit. Ndërsa Serbia drejtohet prej vitesh nga ish ministri i Informacionit i Milosevicit e të tjerë; liderët e RFGJ-së kanë kërkuar ndjesë për Holokastin jo vetëm me fjalë ; Ish Kancelari Brandt u përul në gjunjë më 1970 në Varshavë para kujtimit të tyre, ndërsa më 22 Qershor, Presidenti gjerman Steinemeier e konsideroi « barbari » agresionin ndaj ish BS-së 80 vjet më parë. Çfarë kontrasti me Beogradin që vazhdon të nderojë gjeneralët kriminelë që bënë kërdinë mbi popullsinë e pafajshme të Kosovës, të promovojë veprat e tyre dhe pa denjuar ende të paktën të kërkojë ndjesë!

Së katërti, konteksti politik historik krejt i ndryshëm. Traktati i lartpërmendur gjerman erdhi si reagim ndaj shqetësimit të krijuar nga pushtimi i Çekosllovakisë më 1968 dhe vështirësitë e sajuara për kalimin nga pjesa lindore në atë perendimore; por veçanërisht nga sofistikimi i Murit të Berlinit që vazhdonte dhe në vitet 70, duke e kthyer atë në një « impiant vdekjeprurës ». Nga kjo pikpamje, Kosova dhe Serbia ndodhen në pozita shumë më komode, vetëm se Serbia është « e burgosur » e të kaluarës së vet me plot « mure ».

Së pesti, Berlini ishte fronti ballor dhe më kritik i ballafaqimit politik dhe ushtarak Lindje – Perëndim; nisur nga nevoja e kapërcimit të këtyre situatave dhe shembjes së mureve, gardheve dhe bunkerëve, sapo erdhi në pushtet më 1969, Kancelari Villy Brandt lançoi « Ostpolitikë-n » e famshme. Duke nxjerrë « jashtë loje » doktrinën « Hallstein » të ish këshilltarit të Adenauer, Walter Hallstein. Përvoja e saj 15 vjeçare dëshmonte qartë se izolimi diplomatik i RDGJ-së që ajo synonte kishte dështuar. Mirëpo, si do të shkohej drejt paqes, sigurisë dhe ribashkimit gjerman? Pikërisht këtij objektivi madhor i dha përgjigjen e duhur « Ostpolitik » ose « politika e ndryshimit nëpërmjet afrimit me vendet lindore »

Një doktrinë tërësore, mbi bazën e të cilës RFFJ-ja ndërmori hapa të mëdhenj e të shpejtë; një prej tyre ishin marrëveshjet me RDGJ-në, por dhe me të gjitha vendet lindore, me përjashtim të vendit tonë që e refuzoi atë. Për këtë qëllim, RFGJ-ja ofroi programe të shumta e të mëdha ndihmash të çdo lloji dhe shtoi ndjeshëm kontaktet njerëzore, kulturore, etj. Kështu, dora dorës Perëndimi po kthehej në një « vitrinë » të dinjitetit dhe begatisë njerëzore.

Në këtë fushë, dhe Serbia me Kosovën nuk ngelen prapa; në mbi 20 vitet e fundit ato kanë qenë përfituese dhe pjestare të shumë programeve, strategjive dhe fondeve të mëdha sidomos nga SHBA/BE ; duke filluar me Paktin e Stabilitetit, Procesin e Stabilizim – Asociimit dhe tani Procesi i Berlinit; ndonëse jo me efekte të ndjeshme, sidomos në rrëzimin e « mureve » në kokat e njerëzve.

Së gjashti, në planin dypalësh, më 1970 dhe 1971, Kancelari Willy Brandt kishte bërë vizitë zyrtare në Moskë, në Berlinin Lindor dhe gjetkë, duke krijuar terrenin dhe klimën e nevojshme për hapat e mëtejshëm. Ndërsa liderët e Kosovës takohen me ata serbë vetëm në forume shumëpalëshe ; dhe atje më shumë për incidente e duke treguar muskujt, për përfitime të brendshme dhe të çastit, shpesh personale; kështu, » në vend t’i venë vetullat, i nxjerrin sytë bashkëpunimit dypalësh.

Së shtati, faktori ndërkombëtar, pa mbështetjen e të cilit modeli gjerman do të ishte i pamundur. Traktati i lartpërmendur si nevojë e brendshme u realizua me kërkesën dhe pëlqimin e SHBA-ve, Francës, Britanisë së Madhe dhe ish Bashkimit Sovjetik, si 4 fuqitë e mëdha përcaktuese për çështjen gjermane dhe mbi bazën e traktateve të ngjashme me Moskën, Pragën, Varshavën, etj. Madje, ishin ata që garantuan edhe antarësimin e të dy gjermanive në OKB më 18 Shtator 1973.

Këtu do theksuar se atëhere Rusia kishte interes për njohjen e RDGJ-së, sepse forconte pozitat e saj ndërkombëtare, me shpresë që të ndikonte Lindja mbi Perëndimin dhe jo anasjelltas. Po sot, a ka interes Rusia për njohjen e Kosovës, kur dhe tematika është shumë më e ngatëruar ? Nga ana tjetër, Rusia nuk anashkalohet dot, se është antare e KS të OKB-së. Ja një çështje tjetër e vështirë për përgjigje e ca më pak bindëse.

Kjo tabllo bëhet dhe më e zymtë mbasi ndryshe nga atëhere, kur sapo kishte venë këmbët atje, tani ka fjalën dhe veton në OKB dhe Kina. Ka jo pak tregues se interesi i tyre, e sidomos i Rusisë është ta kthejnë Kosovën në një « konflikt të ngrirë » dhe në gur shahu për ujdira të mundshme me Ukrainën dhe rajone të tjera.

Nuk po hyjmë te Franca, Britania e Madhe dhe BE-ja, si lehtësuese e dialogut Prishtinë – Beograd, që ndryshe nga 50 vite më parë kanë dhe ato diferenca dhe nuanca për këtë temë, veç 5 vendeve antare të BE-së që nuk e njohin Kosovën.

Së teti, pika ku kapen më shumë idhtarët e dy gjermanive është mosnjohja e RDGJ-së dhe si kompensim, pranimi i saj në OKB, çka nuk është e saktë dhe aq e thjeshtë. Po, RFG-ja nuk e njohu RDGJ-në në sensin strikt juridik( Volksrecht). Dhe kjo jo se nuk deshi, por sepse Ligji Themeltar gjerman më 1949 e kishte përcaktuar Gjermaninë si entitet të pandarë me synimin për ribashkim. Po ta njihte RDGJ-në në kuptimin klasik të fjalës, do të nënkuptonte se hiqte dorë nga synimi strategjik, çka Bundestagu dhe populli në shumicë nuk do ta pranonte.

POR, në një pikpamje më të gjerë të së drejtës kushtetuese( Staatsrecht) RFJ-ja praktikisht e njohu RDGJ-në. Kjo del qartë në Traktatin e lartpërmendur me 10 pika, ku përmenden açik me emër dy shtete fqinje, sovrane, me integritet territorial, që respektojnë njera tjetrën kudo, duke hequr dorë nga dhuna dhe konfliktet dhe që mbështetin njera tjetrën në OKB. Dhe në aspektin diplomatik, ata caktuan « Përfaqësues të Përhershëm » që ishin pothuajse Ambasadorë. Më 1 Gusht 1975, Kancelari Schmidt dhe Honeker nënshkruan dhe Aktin Final të Helsinkit, etj. Kësisoj, praktikisht RFGJ-ja e njohu si shtet më vehte RDJ-në.

Këtu lind pyetja : Po Serbia, a pranon të bëjë qoftë dhe këtë njohje elegante pothuajse të plotë « de fakto » të Kosovës? Apo që në këmbim të kësaj mosnjoheje klasike të pranojë që Kosova të hyjë në OKB dhe në organizata të tjera ndërkombëtare nga pozita të barabarta, siç ndodhi me dy Gjermanitë? Kursesi, madje, ajo vazhdon fushatën e çnjohjeve të Kosovës! Mirëpo dhe vetë Kosova nuk e pranon këtë ndarje artificiale. Disa ditë parë, në Takimin e Këshillit të Përgjithshëm të « Vetëvendosja » Kryeministri Kurti theksoi se Kosova kërkon detyrimisht njohjen nga Serbia dhe pranimin në OKB, pa ndarje dhe kushtëzim!

Së nënti, e që hedh poshtë çdo iluzion për modelin e dy gjermanive është se gjithçka atëhere u bë në funksion të shembjes së Murit të Berlinit dhe ribashkimit gjerman që u bë realitet 17 vjet pas asaj marëveshjeje. Mirëpo, po të ishte që Kosova të ribashkohej me Serbinë, atëhere si kjo e fundit, Kina dhe Rusia do të nxitonin ta pranonin modelin gjerman. Por dhe kjo nuk ka shans të ndodhë.

Së dhjeti, edhe sikur të mund të « kopjohej » modeli gjerman, do të duhej shumë kohë, mund e demarshe, me plot të papritura të brendshme dhe të jashtme. Ja shihni, kur nisi procesi i ripajtimit në rajonin tonë, të gjitha shpresat ishin te « Ostpolitika » e Ballkanit – antarësimi në BE dhe NATO që i bashkonte të gjithë. Në dispozicion të atij objektivi gjeo-strategjik u vunë mbi 20 nisma rajonale dhe së fundi Procesi i Berlinit. Mirëpo, ndryshe nga dy gjermanitë, ndonëse pas 10 vjet dialog rezultatet nuk mungojnë, ato janë larg pritshmërive dhe objektivave madhore të komunitetit ndërkombëtar dhe vendeve tona. Dhe Serbia që filloi gati 10 vjet më parë negociatat është në « vend numëro » dhe pse e « mbajnë me hatër ».

Si përfundim, në diplomaci kërkohet kujdes kur është për të mësuar, e ca më tepër imituar modele të mëparshme si ky i dy Gjermanive. Vërtet që prej tyre mund të mësohet apo të shërbejnë si pika referimi/reflektimi, por jo mekanikisht, « copy & paste » Siç veproi Presidenti i Koresë së Jugut në fund të viteve 80, i cili kur pa suksesin e « Ostpolitik » lançoi « Nord Politik » ndaj fqinjit verior. Më vonë e quajti « Politika Diellore » por sërish dështoi mbasi koha, kushtet dhe rrethanat në Gadishullin korean ishin krejt të ndryshme dhe nuk kishte Willy Brandt « korean ».

Ja pse modeli i dy gjermanive është i pavend, jo relevant dhe i pamundur të zbatohet në rastin e Serbisë dhe Kosovës. Veç ndonjë elementi teknik, prej saj mund të mësohet nga fryma dhe vullneti politik ; tejet deficitarë, sidomos te Serbia. Mirëpo pa këtë « frymë », nuk ka « gërma » dhe modele në botë që ndihmojnë për të dalë nga ngërçi i gjatë.