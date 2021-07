Pse shohim ëndrrën e njëjtë disa herë?

Psikologët theksojnë se një ëndërr nuk del nga pavetëdija nëse nuk ka problem në realitet. Për të sqaruar se çfarë do të thotë saktësisht një ëndërr e përsëritur, shkruani gjithçka që po ju ndodh aktualisht.





Nëse ëndrrat përsëriten, nënvetëdija na bën të vërejmë një problem të madh, të cilin mund ta kuptoni. Përsëriteni dhe sugjeroni vetes që do të ëndërroni një ëndërr që ju shqetëson, thonë ekspertët.

Asnjë ëndërr nuk mund të dalë nga pavetëdija nëse nuk ka problem me të cilin ëndërruesi merret në realitet, thotë psikologu Rollo May. Ankthet shpesh tregojnë ndonjë përvojë ose situatë traumatike me të cilën ëndërruesi e ka të vështirë ta përballojë.

Nëse ndodh të shohim të njëjtën ëndërr disa herë në disa ditë, muaj ose vite, kjo ndodh më shpesh sepse vetëdija na detyron të tërheqim vëmendjen ndaj një situate që rëndon jetën psikike. Shkruani gjithçka që ju ndodh në jetë në atë moment, si ndiheni dhe çfarë keni përjetuar veçanërisht. Ju mund të mos e vini re përgjigjen në atë pikë, por patjetër që do të gjeni një zgjidhje me kalimin e kohës.

Ndonjëherë ëndrrat e tilla janë plotësisht apokaliptike ose problemet nga jeta e përditshme shfaqen në situata krejtësisht të zakonshme, por të ngarkuara me emocione të forta dhe të shoqëruara nga një ndjenjë e paralizës, ose paaftësia për të zgjidhur problemet. Psiko-analistët i konsiderojnë ëndrrat e këqija dhe ëndrrat “e zakonshme” të përsëritura si pozitive dhe ato do të bëhen më të zakonshme derisa të tërheqim vëmendjen ndaj problemit.

Kur deshifroni një ëndërr, përsëritja e saj mund të shërbejë si një tregues që ju tregon se sa larg keni arritur në zgjidhjen e problemit se ku jeni bllokuar këtë herë. Shpesh në gjuhë “të çuditshme” ëndrrat flasin për proceset e brendshme, shpjegojnë marrëdhëniet me të tjerët, shprehin frikë, bllokime. Për shumicën e njerëzve, rrënja e problemit të përsëritjes së ëndrrave është se ata nuk e duan veten aq sa duhet ose qëndrojnë tek imazhet ideale të vetvetes. Ajo që përsëritet tregon se nënvetëdija dërgon imazhe ose udhëzime të buta ose shumë brutale se si të njohësh problemin. Gjëja më e rëndësishme është të pranojmë ndihmën e pavetëdijes dhe të përballemi me problemin.

Nëse jeni lakuriq në gjumë, merrni parasysh vendimet

Nëse shfaqeni në një ëndërr të zhveshur apo të veshur në mënyrë të papërshtatshme flet për frikën e tundimit të jetës për të cilën nuk jeni gati. Pas një ëndrre të tillë, mendoni për vendimet dhe frikën e turpit.

Vdekja do të thotë një ndryshim në personalitet

Nëse shpesh ëndërroni për vdekjen e një të dashur, zakonisht është një shenjë se është koha që një pjesë e vjetër e personalitetit tuaj të “vdesë”. Thjesht duhet të përshtatet me fazën aktuale të jetës.

Një lidhje telefonike që nuk funksionon është shenjë e një problemi

Nëse në një ëndërr nuk mund të krijoni një lidhje telefonike ose të flisni me dikë, kjo tregon një problem në komunikimin me të tjerët. Mundohuni të mendoni se me kë nuk jeni në marrëdhënie të mira dhe të flisni hapur për të.

Nëse nuk mund të frenoni, gjithçka është jashtë kontrollit

Nëse shpesh ëndërroni se keni probleme transporti ose nuk mund të frenoni, ato ndoshta tregojnë se gjërat kanë dalë nga kontrolli në disa fusha të jetës suaj, shkruan KP.

Shëndeti dhe dështimet

Nëse shpesh ëndërroni që pajisja, makina ose varka juaj është prishur, kushtojini vëmendje shëndetit tuaj. Një ëndërr gjithashtu mund të paralajmërojë dështime specifike në jetë. Mendoni për situatat pas të cilave ju ëndërroni atë ëndërr dhe zbuloni se cili mesazh bie në sy.

Një ditar dhe një gotë ujë për të mbajtur mend

Pas zgjimit nuk kemi nevojë të ndryshojmë pozicionin e trupit për të kujtuar një ëndërr që fsheh një mesazh të rëndësishëm. Çelësi për të kuptuar një ëndërr qëndron në çdo ngjyrë, ndjesi dhe detaje në dukje të parëndësishme. Për të kuptuar një ëndërr, duhet ta mbani mend atë, dhe nganjëherë është një problem. Por kjo është arsyeja pse ekspertët e ëndrrave ju këshillojnë të mbani një ditar të ëndrrave dhe të përpiqeni ta përshkruani ëndrrën në sa më shumë detaje të jetë e mundur.

Synimi për të kujtuar një ëndërr forcohet duke qëndruar para një pasqyre dhe duke thënë: “A jam gati të pranoj mesazhet e vetvetes sime të brendshme” dhe para ëndrrës të them: “Unë do të kujtoj gjithçka që ëndërrova”. Sapo të zgjoheni, mos e ndryshoni pozicionin e trupit tuaj, sepse vetëdija pastaj “kalon” nga e pavetëdijshmja në atë të vetëdijshme.

Për të inkurajuar “përpunimin e të dhënave” në ëndërr, është mirë të përqendroheni në ato që ju interesojnë ose ju shqetësojnë. Kjo do ta bëjë më të lehtë për ju të mbani mend atë që keni ëndërruar.