Sa kalashnikovë pa leje mbajmë ende?

Në mars të 24 viteve më parë, në vitin e mbrapshtë 1997, ushtria shqiptare, sipas ish-ushtarakëve të njohur e të ndershëm të saj, rregjistronte në inventarin e vet mbi 36 mijë pushkë automatike të tipit sovjetik “Kalashnikov” në gjendje pune. Po sipas këtyre ushtarakëve, mbi tre të katërtat e tyre u vodhën dhe kaluan në duart e popullsisë, gjatë hapjes së qëllimshme të depove të armatimit të ushtrisë shqiptare në mars 1997 në të gjithë vendin. Pra mbi 27 mijë armë! Sipas organizatave dhe projekteve ndërkombëtare për çarmatimin e popullsisë, deri tani janë mbledhur vullnetarisht 4.967 kalashnikovë. Nëse supozojmë se 10 përqind e tyre janë shitur dhe eksportuar ilegalisht, ndërsa një e katërta e tyre mendohet të jetë shitur brenda vendit, duke përfunduar në duar mafiozësh, mbajmë ende në shtëpitë tona, sidomos në zonat rurale, 15 mijë syresh! Për të frikësuar ata që i mbajnë ende nëpër sepete dhe dollape, kemi ashpërsuar si shtet ligjin, i cili të dënon 5-7 vjet burg për armëmbajtjen pa leje. Për përsëritësit, dënimi është 15 vite burg. Kemi bërë amnisti, falje të atyre që i mbajnë. Vetëm që t’i dorëzojnë. Asnjë rezultat. Në pesë vitet e fundit, armët pa leje të dorëzuara janë vetëm disa qindra! Ç’duhet bërë? Kalashnikovët në zotërim janë burim qindra konfliktesh të dhunshme e dhjetëra vrasjesh. Ka shumë mënyra që ato të kaluajnë në duart e shtetit, prej ku nuk mund të rikthehen më në duar kriminelësh të çastit apo të lindur. Së pari, një shpërblim i majmë deri në një milion lekë të vjetra për cilindo qytetar që denoncon dikë për armëmbajtje pa leje dhe kontrolli policor e vërteton këtë, si dhe realizon sekuestrimin e armës. Të jemi të bindur se rekuperimi i këtyre armëve pa leje do të rritet me dhjetëra herë brenda një viti, në disa mijëra. Së dyti, vetë policia duhet të ushtrojë kontrolle të vazhdueshme mbi elementë të dyshuar prej saj si të lidhur me krimin dhe trafiqet. Duhet t’ia bëjmë të vështirë që të vazhdojë ta mbajë çdo mbajtësi kalashnikovësh, mafioz apo qytetar i bindur që një armë, qoftë dhe pa leje të jep siguri për veten dhe familjen. Kjo është detyra dhe misioni i Shtetit. Policia nuk mund ta kryejë e vetme këtë detyrë. Ministria e Financave duhet të ndihmojë dhe Ministria e Rendit dhe bashkitë duhet të angazhojnë staf dhe fonde shtesë për fushata ndërgjegjësimi fshat më fshat, tani që fonde të donatorëve të huaj për çarmatimin e popullsisë pothuajse nuk ka më. Bashkitë duhet të angazhohen fort dhe Ministria e Financave të caktojë rimbursim ose rritje fondi për bashkinë, për çdo kalashnikov të marrë nga popullata që ajo dorëzon në polici. Nëse nuk e bëjmë këtë pikërisht tani, në zenit të vrasjeve dhe konflikteve të përgjakshme nga përdorimi i armëve të mbajtura pa leje, nuk kemi për ta bërë kurrë. Deri tani, nuk kemi një rast të vetëm dënimi shembullor me 7 vjet burg për armëmbajtje pa leje. Inspektori i Lartë i Drejtësisë duhet të shikojë me vëmendje rastet e dënimeve të buta për krimin e armëmbajtjes pa leje. Ku sikurse denoncojnë mjaft qytetarë, Oficeri i paguar nën dorë i Policisë Gjyqësore(OPGJ) ia heq vetë gjilpërën armës së kapur dhe ajo rezulton e papërdorshme, duke dhënë dënim të pakët ose asfare. Kontrollet e policisë për armë të mbajtura pa leje duhet të shumëfishohen , të jenë të shpeshta dhe të mbulojnë të gjithë territorin e Republikës. Armët pa leje kane rritur me një të tretën, sipas psikologëve, edhe krimin në familje! Nëse nuk i shpallim një luftë totale dhe kombëtare kalashnikovit në shtëpi ose në duar të pa-autorizuara, me gjaknxehtësinë tonë tipike ballkanase, do të vijojmë të jemi shtet me krim që shpërthen fare papritur dhe lehtësisht në çdo anë të vendit.