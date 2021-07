Tregimi “NUDO”, i shkrimtarit Ismail KADARE. Prelud për piktorin Jakup KERAJ

Shkrimtari Ismail Kadare, sapo ishte kthyer nga një udhëtim pune në Shkodrën e Idromenos, Marubit dhe artistëve më në zë të vendit.. Kësaj here kurrioz, do të takonte në studion e tij, studentin e shkëlqyer të Akademisë së famshme Mbretërore të San Petërburgut, piktorin Jakup Keraj, të sapo kthyer në Shqipëri . Një ndër piktorët e parë të diplomuar jashtë vendit, i cili erdhi me një aureolë lavdesh dhe rezultatesh të larta. Talenti i tij përflitej ngado me një admirim nga dashamirësit.





Kadare, kuptoi se arti dhe jeta e piktorit, do të ishte e vështirë, mes pakënaqësisë së fanatikëve dhe gënjeshtrave të hipokritëve. Ata ishin krijesa për të ardhur keq.

Kish dëgjuar se Rektori i Akademesë së Leningradit, mbante varur në murin e zyrës e tij, një pikturë të madhe shumë të bukur të artistit të ri shqiptar, Jakup Keraj, ku ishin pikturuar dy femra nudo në një sfond blu. Vepra e artit vërtetë e bukur, ka një vlerë universale. “U habita, u gëzova dhe u emocionova, kur e pashë” . I pat treguar piktori, Agim Zajmi.

Shkrimtari, sapo u kthye në kryeqytet, shkroi tregimin, “Nudo”, preludin e një simfonie, që do të bënte kurioz botën e artit dhe adhuruesit e tij, si zakonisht me një guxim dhe art të admirueshëm.

Kish filluar preludi i një simfonie shubertiane, që mjeshtri i letrave shkruante për mjeshtrin e pikturës. Tingujt e preludit filluan të mbushnin ajrin përrreth ashtu të thjeshtë dhe të trishtuar.

……………………………….

“……vendosi në mes të dhomës kavaletin dhe pastaj vari përballë dritareve dy pëlhura të tij, pikturën e madhe të vajzës nudo, e vari në murin tjetër dhe një copë herë trazoi valixhen dhe librat në një raft. Pastaj u ul në një shezllong përballë dritares dhe po vështronte shiun. Nga kuzhina dëgjohej zhurma e enëve dhe e heqlave prej druri të nënës … e ndjeu se dera e dhomës u hap dhe tani nëna do të thoshte frazën e vjetër, po aq të vjetër sa e gjithë kjo shtëpi: “ eja të hash dreka u bë gati.”

Po, ishte koha dhe një minutë më parë babai kishte hyrë te porta…..nëna i kishte ngulur sytë e mahnitur, pikturës së madhe të vajzës lakuriq. Ai u ngrit dhe eci nëper dhomë.

-Ç’është kjo leshprerë, more bir?- pyeti nëna.

Ai qëshi duke i rënë supeve dhe e shtrëngoi në njërin krah.

-Gati është dreka, nënë? – Po, -tha ajo, me zë të hutuar pak dhe e vështroi djalin me dhëmbshuri. E njihte mirë këtë vështrim të nënës së tij….Ajo e vështronte kështu kur ai ishte i sëmurë apo i mërzitur…dhe tani e vështroi pikërisht kështu sikur po e pyeste: “ Ç’pësove mor bir, mos je gjë sëmurë?” E vështroi prapë pikturën në mur, pastaj doli.

I bëri përshtypje nudoja, tha ai me vete, duke ndier të njëjtin vështrim të nënës në tryezë, po ska gjë, do të mësohet. Po hanin në heshtje dhe babai po thoshte tek-tuk ndonjë fjalë. ….. Ai po e ndjente se babai po e vështronte pak si ndryshe dhe në shikimin e tij bashkë me dhembshurinë përzihej herë, herë një shprehje pezmi.

-Nga shkaku i kësaj pikture që ke varur në mur,-i tha një ditë e motra.- Atyre nuk u pëlqen që ti je marrë me një gjë të tillë dhe aq më tepër që e ke varur në mur.

-Ashtu? Po ajo është punë e shkollës, të gjithë ashtu bëjnë.

-Po ku e dinë ata ?.

-Aha, prandaj babai nuk hyn kurrë në dhomën time.

-Ai më ndaloi dhe mua të hy këtu, -tha motra.

-Ashtu?

-Ata janë shumë të shqetësuar, përsëriti motra.

– Marrëzira,- tha ai. – E ç’u duhet atyre se ç’kam varur unë në mur?

– Nuk është aty puna, po sidoqoftë bota mund të flasin dhe nuk është mirë.

– Cila botë? Ç’i hyn në punë botës se ç’kam varur unë në mur?

Ajo nuk foli, përsëri uli sytë e saj të bukur të turbullt.

-E di, -tha ngadalë. –Kjo bisedë është bërë edhe në shtëpinë e Seitit dhe atyre nuk u pëlqen kjo gjë.

– Çhyn këtu shtëpia e Seitit, ç’hyn këtu i fejuari yt?” …………………………………

…………………………..

Piktori kujtonte mendueshëm. Edhe pse nën presionin e propagandes sovjetike mbi masivizimin e artit, përsëri Akademia e Leningradit, nuk e humbi kurrë lirinë e saj dhe respektin ndaj thelbit të materies artistike. Kjo dukej në punimet e artistëve të asaj kohe, qe janë përfaqësuar nëpër muzeumet e rëndësishme të B. Sovjetik dhe Botës. Akademia i kish marë programet nga shembujt më të mirë vendas dhe Europianë.

Ndaj ishte cilësuar si shkolla perendimore në lindje të Europës. Ku studioheshin ryma të ndryshme të artit, nisur nga ajo impressive, melodramatike dhe romantike, e më pas ajo e realizmit socialist. Pas vitit 1936, kish njohur liberalizimin e artit, me ryma të tjera bashkohore..

Talenti dhe fuqia krijuese e tij u pa dhe tek tabloja e mbrojtjes së diplomës, e cila ishte arritja më e madhe e vlerësuar maksimalisht. Tema nga histoia e vendit të tij gjatë pushtimit Osman. “Çlirimi i grave nga burgu turk”. Këtë temë e kish marrë nga ngjarjet e zhvilluara në Kalanë madhështore të Shkodrës gjatë pushtimit Osman. Ku malsorët trima, do të shpëtonin gratë dhe vajzat shqiptare të zëna rrob, e do të shiteshin si skllave dhe rrobinja në harremet e sulltanëve. Në realizimin e tablosë, ai ka ndërthurjen e disa elementeve kompozicionalë të Rilindjes Italiane dhe më gjërë të artit Europian të shekujve më pas . Duke u frymëzuar nga figurat e kreshnikëve, në lgjendat shqiptare të Kalasë së Rozafës .

Piktura e njohur në Shqipëri deri atëherë, por edhe ajo që do të zhvillohej më pas nën trysninë e metodës së realizmit socialist, solli një befasi të madhe për artistët. Koha kur pikturonte Jakup Keraj, ishte një kohë me kufizime të njohura, kohë që dëmtoi rëndë vetitë dhe larminë stilistike të shprehjes individuale në plan të gjërë. ”Ai është një artist me një zë vërtet të heshtur, me tinguj të ngrohtë, homogjen dhe i patjetërsuar” – do ta përshkruaj, piktori Ksenofon Dilo.

Jakup keraj, e zhvilloi pikturën e tij gjatë shtatë viteve të studimeve, nën kujdesin e pedagogëve të shquar rus me famë botërore, mësoi prej tyre duke krijuar personalitetin e tij të veçantë. Studentët që pasuan në atë akademi ishin të preferuarit e pedagogëve, falë gjurmëve dhe talentit të Jakup Kerajt. Sapo një student tregonte se vinte nga Shqipëria, pedagogët përmendnin, mbiemrin “Geroj”( Keraj)

Vajzat modele ruse, dhe studentët e vizitonin me kenaqesi atelienë ku punonte piktori shqiptar, me kulturën dhe talentin e tij të spikatrur, veprat e të cilit qëndronin të ekspozuara në muret e akademisë. Megjithatë, kur u kthye në vendin e tij, punoi gjithë jëtën si mësues i thjeshtë vizatimi, në shkolla tetëvjeçare dhe të mesme të qytetit të Shkodrës. Ky ishte zhgënjimi i parë i cili nuk ja ndali dëshirën për të punuar, duke u përshtatur me kohën dhe duke hedhur hapa të kujdesëshme. Pa rënë preh’ e vulgarizmave të kohës me pikturën e realizmit socialist. Vështirësia më e thellë ishte ajo psikologjike, midis dëshirës dhe pamundësisë për të zhvilluar artin e tij.

Ndërkohë, kolegu i tij i akademisë, Petre Achitenije, kreu specializime të shumta perëndimore edhe më pas, zhvilloi karirierën e tij të lartë në Rumani, si professor i merituar në Akademinë e Arteve Plastike në Bukuresht. Piktorja me origjinë shqiptrae në Sofie të Bullgarisë, Lika Janku, e cilësuar nga kritika botërore si “Pikasoja me fustan”, merrte çmime të mëdha ndërkombëtare. Shtete, të cilat ashtu si dhe Shqipëria i përkisnin botës politike socialiste. Kjo ishte diferenca e madhe e të qënit artist në Shqipëri dhe socializmit të saj. Atje ku dhe skulptori Janaq Paço, ish student i Akadaemisë se Arteve të bukura në Athinë, u detyrua prej strukturave të egra të sigurimit të shtetit, të thyente me dorën e tij, nudot e përkryera.

Preludi i shkrimtarit Ismail Kadare. Një ish student i istitutit të Letërsisë Botërore “Gorki” në Moskë, e i cili, e kuptonte drejt mikun e tij piktor. Pavarsisht realizmit socialist në arte, nuk ndodhte kurrë në asnjë vend të lindjes ajo që ndodhte në vendin e tij. Prelud i simfonisë së dhimbëshme, vazhdon , tashmë me nota vagneriane….

“…. – Dëgjo, – i tha babai, ndërsa ai po zhvishte pallton.- Dua të bisedoj me ty.

-Fol, baba! ….

-Bota flasin,- tha babai i ngrysur

-Nuk të kuptoj, baba, ku e ke fjalën.

-Jo, ti e kupton ku e kam fjalën ,-tha me zëmërim babai.

-Nuk të kuptoj.

– E, pra, po ta them, e kam fjalën tek ajo…që ke varur në mur.

-Ah, po.

-Kështu nuk bën more djalë, nuk bën kështu të marrësh nëpër këmbë prindërit e tu dhe nderin e familjes. Hiqe atë djall nga muri!

Piktori nuk u përgjigj menjëherë, sepse e ndjente se po nxehej dhe nuk donte të grindej me babanë.

-Nuk e heq, -tha.

-Bota flasin, -vazhdoi babai,-dhe njerëzit kanë të drejtë të flasin. Ata mendojnë shumë gjëra dhe kanë të drejtë……

-Tani po e marr vesh tha piktori, me siguri ka llapur ai hoxha, këta paçavure, këta….

-S’ke turp, -thirri babai.

-Nuk kam turp.

-Me babanë tënd flet kështu ti i pahir, …dhe përse pa, për një kurvë të huaj?

Nëna zuri kokën me duar.

-Nuk të duan , tha me vete, duke iu drejtuar pikturës, ç’u ke bërë që nuk të duan? “………………

…………………………

Jakup Keraj, kish heshtur pa trumbetuar artin dhe mendimet e tij, porse piktura fliste ndryshe. Çdo tablo ishte forcë për të përballuar trishtimin. Miqtë dhe familjarët e tij, zbulojnë se ai ishte i tërhequr dhe i veçuar, ashtu si bënë edhe artistë të tjerë në fusha të ndryshme të artit. Piktori kish kuptuar se, nëse donte të shpëtonte artin dhe familjen e tij, duhet të përmbante vullkanin që kishte brenda në shpirtin e tij. Ndaj nuk i kundërshtoi rrethanat e jetës . Shpesh pamja e tij e dërmuar, tregonte vuajtjet shpirtërore, dëshirat dhe ëndrat e pa realizuara. Të ishte një nga themeluesit e Akademisë së Arteve të Bukura në vendin e tij, për të cilin u kthye nga Leningradi.

Vlërësimet, që përshkova më lart, i ka përmbledhur, qëmtuar, dhe analizuar hollësishëm dhe shkruar me shumë përkushtim e dashuri, studiuesja e mirnjohur, profesionistja skrupuloze, Suzana Varvarica Kuka. Albumi i rrallë, më i miri që është shkruar deri me sot, u promovua më 15 qershor, në ambientet e Muzeut Historik, nën kujdesin e familjarëve dhe bijës së tij, Albana Keraj Sinaj dhe bashkëshortit të saj, Eduard Sinaj.

Mezi e kisha pritur këtë rast, dija se tregimet “Nudo” dhe “ I Vetmuari”, të shkrimtarit tonë të madh, Ismail Kadare, ishin shkruar për piktorin tepër të veçantë, Jakup keraj. Me një kurriozitet dhe dëshirë të madhe shfletova albumin e rrallë dhe pashë të vërtetën e jetës, mrekullinë e artit realist, atij modern dhe ekspresionist. Mendova: “Faleminderit Zot”, që paska mbetur, pa u dënuar vrarë e masakruar nëpër burgjet komuniste. Ishte një mrekulli piktura e tij, me penelatat e shpejta dhe ngjyrat mahnitëse, të përmbajtura e të hedhura me njollat aq shumë të menduara. Tematika e pikturave, përmban subjekte nga historia e vendit. Tablotw e Skenderbeut ndër beteja, janë madhështore, lëvizja e kalit është ekspresive si në asnjë tablo për kryetrimin. Tabloja “Lufta e Reçit”, të përfshin ne betejë. Peisazhet mahnitëse, gama e portreteve të gjalla dhe vizatimeve të rralla. Tablotë nga jeta e përditëshme, janë shumë të bukura dhe të ndjera, me penelatat dhe njollat e ngjyrave që përhapen ngadalë, krijojnë një impression të çuditshëm, plot jetë dhe gjallëri. Nudot estetike, përsosmëria e tyre shprehëse, duken sikur thonë të vërtetën e madhe nga jeta e piktorit.

Jo më kot, Ismail Kadare, një shkrimtar sqimtar, i bërë herët i përbotshëm, me gjeneralin që kërkonte eshtrat e një ushtrie të huaj në vendin tonë. Një jehonë dhe realitet i hidhur profetik, që mbrin realisht deri në ditët tona, ku vazhdojnë të këkojnë ende eshtra të ushtarëve të huaj. Do të ulej të shkruante preludin e një jete të trishtuar të një artisti të madh, me një zë të heshtur.

Piktori Kerraj, kish kuptuar se jetonte në një vend gjysëm feudal, me qytetari të gjymtuar, në një diktarurë shtetërore komuniste. Shkodra, qyteti i kulturuar me qytetari të trashëguar dhe dashamirës të artit, ishte nën presionin e persekutimeve të rrënda, të intelektualëve të saj…. Djemtë Keraj ishin edukuar të respekton ligjet e shtetit dhe tradiat e zakonet familjare. Përshkruan studiuesja Varvarica.

“Çdo ngjyrë që hidhte në telajo i habiste shokët e kursit, ….ai kishte një gamë që i mrekullonte studentët dhe pedagogët….Kritika, Jakupin jo vetëm nuk e ka vlerrësuar, por e ka fshirë për ta haruar.” – revoltohet me të drejtë skulptori, Thanas Papa.

Marrëzi pa fund. Nuk gjendet dhe shënohet si e humbur apo e vjedhur, tabloja epiko-historike, “Kuvendi i Lezhës”, e vitit 1968, e cila u ekspozua në Muzeun Historik Kombëtar Gjergj Kastrioti Skëndërbeu në Krujë. Po cilat piktura vidhen nga muzetë? Vetëm ato të një lartësie si e tablove të Leonardo da Vincit!. Kush e vodhi, kush e hoqi nga Muzeu dhe pse???!!!

Këto pikpyetje e shoqëruan jetën dhe veprën e piktorit që la gjurmë të pa shlyeshme. Anashkalimi dhe mohimi i pozicionit që i takonte, në institucionet e artit dhe kulturës shqiptare e kishte lodhur por jo dekurajuar. Ai e dinte se kur errësira mbulon tokën, errësira më e thellë është në mendjen e njërëzve.

Jakup Keraj, ishte i pafjalë, i ndershëm si njeri, i ndershëm në artin e tij… ishte i kujdesshëm kur e pyesnin, përgjigjej saktë… Njihen dy shkolla në vizatim, ajo me linjë dhe ajo me ngjyrë…Jakup keraj ishte për të dytën. Këtë e dinin të gjithë në Shkodër dhe në Tiranë. Po ai i zotëronte të dyja, si atë me linjë dhe atë me ngjyrë.” -thekson skulptori, Sadik Spahia.

Edhe kur sëmundja i pushtoi shpirtin, ai shkoi në Razmë të pushonte, ishin muajt e fundit të jetës, po shpirti dhe zemra nuk mund të egzistonte pa pikturën e tij. Trupi ishte i dërmuar po jo piktura. Portreti i vajzes dhe pesazhi magjik i Razmës, me penalatat e ngjyrave të gjelbrës dhe tokës, të japin një kënaqësi çlodhëse sikur je brenda saj. Janë gdhendur më bojrat e vajit dhe ngjyrat e shpirtit, si dëshmia e fundit e një artisti të rrallë.

Shkrimet dhe pikturat për artistin Jakup Keraj, përmbledhur e shkruar bukur nga studiuesja Suzana Varvarica Kuka, do ju mrekullojne dhe hapin horizonte të reja, e jo vetëm, ato do të pasurojnë mendjet dhe Bibliotekat tona.

Dhimbja që ngjalli vdekja e parakohëshme e piktorit 54 vjeçar tek njerzit e tij të dashur dhe miqtë, ishte e madhe. Një ditë e ftohtë dhjetori me shi, të vitit 1987, është hedhur në një tablo të trishtuar prej mikut të tij Vilson Kilica, miqësi e nisur nga Akademia e Leningradit. Zemra e tyre ishte e lënduar tej mase, midis atyre gjërave që ndjenin dhe atyre që duhej të bënin. Vdekja është një fat i përbashkët, mënyra se si, është fati i secilit.

Preludi i jetës dhe veprës të piktorit Keraj, në tregimin “ Nudo”, mbaron kur perdja e shëmtuar, do të mbulonte të bukurën dhe jetën e vështirë të shqiptarëve.” Pareduktueshmëria është njëra prej vlera themelore të së bukurës.” -thekson filozofia. Muzika e Shubertit pasohet me simfoninë e Vagnerit dhe mbyllet me notat e dhimbjes nga Albinoni. E gdhendur me gërma, ndër librat me firmën e përbotshme, Ismail KADARE. Ishte viti 1961.

………………………………..

……….“Ai po bëhej gati të më tregonte pikturat e tjera, kur mua sytë më shkuan në mur tek piktura e madhe e një vajze, që ishte mbuluar me një perde basme që nga gjinjtë e poshtë. Koka e vajzës ishte anuar pak nga e djathta, dhe sytë i kishte drejtuar mbi supin e saj të bukur, e menduar.

Po këtë, – thashë, -pse e ke mbuluar?

Ai buzëqeshi me një buzëqeshje të përmbajtur dhe tundi kryet.

E ka mbuluar nëna. Është një histori e gjatë. Dhe më tregoi si kishte ndodhur.

Ndezëm një cigare dhe qëndruam një copë herë pa folur.

-Ishte një farë “kompromisi”, tha, duke qeshur. – u lodha nga grindjet dhe, më në fund, i thashë nënës ta mbulonte me një perde, sepse për ta hequr nga muri nuk desha në asnjë mënyrë.

Ne vështruam të dy vajzën me perde, dhe pa pritur na hipi një e qeshur, një gaz i papërmbajtur, filluam të qeshim me zë të lartë, duke thirrur : “ O ç’vete!” …

…..Ajo që i shqtësoi shumë ata, tha, duke vështruar pikturën, sikur donte t’ia pohonte asaj, se sa shumë i kishte shqetësuar të gjithë.

E megjithatë ishte vetëm një pikturë,- thashë.

Nuk foli dhe thithi cigaren.

…..dhe vajza lakuriq vazhdonte të mbante kokën të menjanuar pak mbi supin e djathtë dhe sytë e saj ishin të menduar. Ajo dukej qesharake me atë futë prej basme.”

Nadire BUZO