Kush janë vajzat që këtë vit pushojnë ‘single’, Morena Taraku bën plazh topless

Jemi në muajin korrik dhe shumica tanimë kanë planifikuar pushimet e tyre. Normalisht që edhe VIP-at tanë kanë nisur të shijojnë ditë te para në diell dhe det, duke merituar disa ditë relaksi pas sezonit të ngarkuar që kanë pasur. Disa kanë pushuar çift, disa me familjet e tyre, por si kryefjalë të gjithë kanë pasur detin. Ndjekim së bashku se cilët janë ‘fatlumët’ e kësaj jave.





Jonida Maliqi

Vera për Jonidën ka nisur herët. Ashtu si vitet e tjera, këngëtarja i nis pushimet me familjen e saj. Këtë herë ajo ka qenë me djalin e saj Dan, me prindërit në Greqi. Në rrjetet sociale ajo na ka shpërndarë video nga këto pushime, ku natyrisht nuk kanë munguar as videot gazmore me mamanë e saj. Duhet thënë se tashmë mami i Jonidës është një personazh më vete në rrjetet sociale.

Diellza Kolgeci

Nuk jemi mësuar ta ndeshim shpesh nëpër media, sidomos pasi solli në jetë fëmijën e saj të parë. Ish-missi mesa duket ka vendosur të postojë këtë foto ku shihet me vajzën e saj buzë detit. Ashtu si mund ta vini re, Diellza mbetet ende një ndër femrat me fizikun më perfekt. Kot nuk thonë, njëherë Miss, gjithë jetën Miss.

Morena Taraku

Nuk përbën më lajm teks shohim Morena Tarakun me bikini. Modelja njihet si një nga personazhet më ekstravagante në shoëbizzin tonë. Gjithnjë e guximshme në poza, duket se këtë herë ajo e ka tejkaluar veten. Në fotot e fundit të postuara prej saj në Instagram. Morena ka zgjedhur të marrë rreze topless. E veshur vetëm me bikinin e poshtme dhe me një fustan plazhi transparent, këngëtarja duket se nuk i ka lënë shumë vend imagjinatës.

Kejvina Kthella

Për Kejvinën vera ka nisur herët. Modelja ka qenë në Dubai, ku së bashku me partnerin e saj kaluan disa ditë pushime luksoze. Këtë herë ajo është fotografuar vetëm teksa ka pozuar buzë pishinës. Gjithnjë në formë dhe e kuruar deri në detajë, Kejvina ka provokuar me bikinin e saj minimalist.

Oriola Marashi

Disa ditë pushime për Oriolën janë mëse të merituara, pas angazhimit të gjatë që pati në Itali si modele për Guess. Ori ka postuar foto në rrjetet sociale, teksa nuk na i ka kursyer edhe provokimet në poza. Duhet thënë se e gjithë vëmendja ka qenë për të pasmet e modeles, e cila nuk ka hezituar aspak ti ekspozojë.

Eni Koçi

Për Eni Koçin këto ditë pushimesh mund të jenë edhe një mini ‘muaj mjalti’. Ajo së bashku me partnerin e saj Gencin, janë arratisur për disa ditë të nxehta në Turqi. Dyshja prej disa vitesh po jetojnë një histori të bukur dashurie dhe duket se çdo moment relaksi për ta është një mundësi më shumë për të shijuar më shumë njëri-tjetrin.

Anxhela Peristeri

Këngëtarja duket se këtë verë ka ndërmend ta shijojë gjatë. Pushimet për të kanë nisur në jug të vendit tonë, por tani duket se këngëtarja ka vendosur të jetë edhe më ‘dorë lëshuar’. Anxhela ka zgjedhur ishullin e famshëm, Santorini për të kaluar disa ditë pushime. Natyrisht që deri më tani ajo ka zgjedhur mos të zbulojë se kush e shoqëron në këto ditë të nxehta.

Ronela Hajati

Nga Santorini kalojmë në Mal të Zi, ku po pushon një tjetër vajzë single. Flasim për Ronela Hajatin, që pasi lançoi këngën e saj të re, vendosi të merrte disa ditë pushimesh. Këngëtarja ka zgjedhur resortet e Malit të Zi për të pushuar, por edhe kjo artiste nuk ka zgjedhur të na zbulojë se me kë po i kalon këto pushime.