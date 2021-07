Marina rrëfen sekretet e martesës me Getoarin: Si nuk e lejojmë të bëhet monotone

Në kaq vite që e shohim në ekran nuk thua dot kurrsesi se Marina Vjollca ka ndjekur formulën e bujës dhe të zhurmës. Madje jo vetëm s’e thua dot, por ke gjithë faktet në tavolinë që të vërtetojnë se në fakt ka bërë krejtësisht të kundërtën. Atë që duket sikur është dënim me harresë për një fytyrë të njohur: të shohë punën e saj, të mos shfaqet thuajse në asnjë nga pikat e zhurmshme të Tiranës, të mos ndodhet aty ku ka kamera e aparate me shumicë, të mos ushqejë thashethemet që thuhen apo shkruhen për të, të mos iu përgjigjet hamendësimeve për shtatzëni çdo 6 muaj, të mos sulmojë askënd, të mos bëjë publik asnjë reagim a mendim të sajin për çfarëdo ngjarje të bujshme që ndodh, të mos ulet nëpër studio televizive, të mos bëjë “ask” në ‘Intagram’, të mbajë për vete jetën private.





(S’)i ka bërë të gjitha këto e mos më shumë, e megjithatë jo vetëm që nuk është dënuar me hije, por është një nga vajzat më të pëlqyera. Duke ndjekur një formulë krejt tjetër, Marina ka krijuar figurën e moderatores që poshtë komenteve të fotove në ‘Instagram’ nuk i vjellin vrer, as e sulmojnë, aq më pak ta shajnë. Vetëm zemra të kuqe dhe shumë dashuri. Ajo vetë thotë se e ka provuar edhe atë shijen e hidhur të sulmit në rrjet, por me siguri që ka qenë në doza minimale. Ama është diçka që e provon përditë: presionin e të qenit perfekte

Pjesë nga intervista

Ti të krijon idenë sikur je paksa e tërhequr nga jeta e zhurmshme e të famshmëve. Nuk të shohim të postosh foto me personazhe ekrani. A ke ti mikesha mes vajzave të njohura?

E tillë kam qenë gjithmonë. E adhuroj punën që bëj, por nga ana tjetër më pëlqen shumë që sapo të mbaroj angazhimet të shkoj e të strukem në familjen time. Kam mikesha mjaft të mira me të cilat ruaj miqësi prej vitesh. Ekspozimin në rrjetet sociale të jetës sime jashtë ekranit e bëj me shumë kursim.

Kush është shoqja jote më e mirë pas motrave dhe mamit?

I kam pak dhe saktë, janë shoqe që krenohem me to. Shumë të rralla i kam miqësitë e krijuara së fundmi, jam shumë besnike ndaj shoqërisë së vyer.

Ti je nga ato vajzat e ëmbla që më shumë të bëjnë komplimente sesa të sulmojnë, megjithatë ç’raport ke ti me gjuhën e urrejtjes së rrjetit? E provon shpesh?

Kush nuk e provon?! Gjithë këto vite në ekran më kanë bërë të përballem me shumë komente nga më të ndryshmet. S’di a më besoni, por tani i shoh si pjesë të pandashme të të qenit i famshëm dhe nuk ngjallin asnjë impakt që do më shqetësonte. Madje, shqetësohem kur kalon pak kohë dhe nuk hasem me të tilla komente.

Çfarë bën ti kur merr mesazhe negative?

Varet, se është shumë e përgjithshme pyetja. Por nëse janë kritika, i lexoj dhe mundohem ta kuptoj dikë që ka marrë kohë nga koha e vet për të analizuar diçka që nuk i ka pëlqyer. Ato me sharje ose urrejtje, i fshij sapo i has.

Cili është presioni më i madh që i bëhet një vajze ekrani?

Të jesh perfekte dhe e pëlqyer nga të gjithë. Kurrë s’do pëlqehesh nga të gjithë, këtë kam vite që e kam kuptuar, ndaj as nuk eksperimentoj në sjellje dhe mbaj totalisht natyrën time.

A e ndjen ti konkurrencë mes prezantueseve të tjera të programeve të ngjashme, që nuk janë pak?

Ka vend për çdokënd në këtë botë. Konkurrenca produktive është gjëja më e mirë në televizion, ne zhvillohemi, programi po ashtu, e televizioni veç vazhdon përpara me ritme edhe më të shpejta.

Pa të pyetur edhe pak për Getoarin nuk na rrihet. Si po shkon martesa?

Për marshallah. E thashë popullorçe fare. Çdo ditë e më tepër që kalon, aq edhe më shumë e duam dhe bëjmë për njëri-tjetrin.

Pas dhuratës së ditëlindjes ai duket ende i çmendur pas teje. Cili është sekreti?

Veç sekret që nuk ka në dashuri. Me dhuratën më ka lënë pa fjalë për ditë të tëra. Sekreti i Getit ky është, di të të lërë pa fjalë (për mirë deri tani).

Mbase është klishe, por duket sikur gjithë bota e ka shumë merak atë momentin apo frikën kur martesa bëhet monotone. E keni takuar, e keni frikë, s’e njihni fare, keni mënyrën tuaj për ta mbajtur larg?

Luftojmë dhe jetojmë për ta ndërtuar më shumë harmoni martesën tonë, familjen tonë. Monotone martesa mund të bëhet që ditën e parë, nëse nuk kemi qëllimet dhe idetë e njëjta për njëri-tjetrin. Më duket shumë herët kjo pyetje që të më drejtohet mua, qoftë nëse e kam përjetuar apo a e mendoj. Shijojmë çdo ditë dashurinë e gjysmave tona për të forcuar “të qenit një”.

Si është jeta në shtëpinë tuaj të re?

Si në çdo shtëpi shqiptari. Me dashuri, me grindje, me njerëz, me muzikë, me gatim e çdo gjë që e bën jetën tonë.

Çfarë është shtëpia për ty? Je nga ato natyra që darka e mbledh përherë në fole?

Shtëpia për mua është qetësi e shpirtit. Përpiqem që të mos i humbas kurrë kuptimi “Shtëpi”. I ruaj me fanatizëm parimet e shtëpisë. Simbolika e shtëpisë së bashkuar duket sikur ruan ekuilibrat për një jetë dhe marrëdhënie të shëndetshme.

Mbledh miq për dreka e darka? Gatuan?

Po, goxha shpesh. Unë edhe Geti jemi natyra që nuk na pëlqen shumë të dalim. E darkat në shtëpi me familjarë ose miq janë shumë të shpeshta. Kur kemi edhe Chef-in e kuzhinës, misioni është i kryer me sukses. Geti gatuan në mënyrë të përkryer, unë më shumë luaj rolin e asistentes (qesh).

Ne të shohim ty perfekte në ekran, por njësoj perfekte edhe në fotot që poston nga shtëpia. Ti je përherë kështu, e krehur, e lyer edhe brenda?

Deri disa vite përpara kur nuk ekzistonin rrjetet sociale, njerëzit habiteshin nëse të shihnin komplet të thjeshtë në jetën e peërditshme. E tani që çdokush gëzon një adresë, e di mirë që ajo çfarë preferojmë të ofrojmë, s’është ajo që na karakterizon çdo herë. Në të përditshmen time jam sportive, me një kapele dhe syze, larg imazhit të kuruar deri në detaj.

Tani që s’ka më angazhime televizive ku është përqendruar vëmendja jote?

E kuptueshme tek biznesi “Elisabetta Franchi”, që do të hapet brenda pak ditëve.

Pas hapjes së biznesit do t’ia mbathësh nga Tirana apo “ku ka pushime për një business ëoman të re”?

Deri më tani as nuk e kemi menduar. Në fakt asnjë vit nuk i kemi planifikuar, veç kur shohim që kemi pak hapësirë, vendosim në moment të fundit e ikim. Kështu që 50/50 është edhe kjo verë./revistawho.com