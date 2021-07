Dosja/ “Ish-shoqëruesit e Saimir Tahirit, pronarë të parcelave me kanabis”, dy skafistët e penduar: Si ndikonte drejtori i Bashkisë Kavajë për lirimin e trafikantëve

Në dosjen e SPAK, që gazetarja Klodiana Lala siguron për “BalkanWeb”, janë edhe dëshmitë e dy skafistëve të penduar të drejtësisë për operacionin “Shpirti”, të cilët flasin për lidhjet e dy ish-shoqëruesve të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, dhe ish-drejtorit të Bashkisë së Kavajës, Saimir Kurti, me trafikantët e drogës.





Dy ish-shoqëruesit e ish-ministrit Saimir Tahiri, Paul Agustin Deda dhe Hekuran Marku, akuzohen sipas SPAK për trafikimin e 1 mijë kg hashash, që rezulton të jetë kapur në Bari të Italisë, ndërsa dy skafistët, që kanë bërë trafikimin e kësaj sasie, Fiqiret Seferi dhe Ferhat Ajdini, janë ndaluar atje.

Sipas SPAK, Eltjon Bregasi, Silvo Sidela, Rafaelo Adante, Guisepe Vispo, Alesio Ventrela, shtetasë italianë, si dhe Agustin Deda e Hekuran Marku, këta të fundit në kohën e kryerës së veprës penale si ish-shoqërues të Tahirit, kanë trafikuar sasinë e madhe të drogës. Katër shtetasit italianë, në bashkëpunim me Dedën e Markun, si dhe persona të tjerë të paidentifikuar akoma, në kuadër të grupit të strukturuar, kanë trafikuar lëndë narkotike nga Shqipëri në Itali në disa episode.

“Ka rezultuar se shtetasit Eltjon Bregasi (Pingio), Silvio Sidella, Raffaele Addante, Giuseppe Vispo, Alessio Ventrella, Agustin Deda dhe Hekuran marku, në bashkëpunim në mes tyre kanë trafikuar me rurgë detare nga Shqipëria në Itali një sasi lënde narkotike të llojit kanabis sativa me peshë 1.016 kilogramë, e cila i është sekuestruar shtetasve Fiqiret Seferi dhe Ferhat Ajdini (arrestuar në Bari). Nga hetimi ka rezultuar se kjo lëndë narkotike, pasi ishte kultivuar e mbajtur në Shqipëri nga shtetasit Eltjon Bregasi, Agustin Deda dhe Hekuran Marku, është trafikuar në rrugë detare për në Itali, me destinacion për t’iu dorëzuar më pas shtetasve italianë, Silvio Sidella, Raffaele Addente, Giuseppe Vispo dhe Alessio Vintrella, gjë që nuk ka përfunduar, për shkak të ndërhyrjes së policisë italiane”, thuhet në dosjen e Prokurorisë së Posaçme.

Është dëshmia e dy të penduarve dhe dhjetëra përgjime që flasin për përfshirjen e dy ish-shoqëruesve të Tahirit. Madje, prokuroria thotë se ata ishin pronarë të parcelave me drogë në jug të vendit dhe ishin të përfshirë e kishin rol aktiv në grupin e strukturuar kriminal, raporton “BalkanWeb”.

“Hetimi i zhvilluar në kuadër të operacionit “Shefi”, i regjistruar pranë Prokurorisë së Republikës në Bari, ka bërë të mundur dokumentimin e ekzistimit të dy grupeve kriminale të ndryshme, vepruese në Itali e me lidhje të qëndrueshme në territorin shqiptar, të prira në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ndër nxitësit e njërës prej tyre, rezultojnë shtetasit shqiptarë Fiqiret Seferi e Ferhat Ajdini, të cilët janë arrestuar bashkë me pjesëtarë të tjerë të grupit kriminal”, thuhet më tej në dosje.

Roli i drejtorit të Bashkisë së Kavajës, Saimir Kurti

Gazetarja Klodiana Lala, referuar dosjes së SPAK, thekson për “BalkanWeb” se emri i tij është përmendur nga skafisti i penduar, Fiqiret Seferi, i cili thotë se Saimir Kurti ishte pronar i sasive të ndryshme të lëndëve narkotike. Në dosje thuhet se ai kishte pajtuar dy skafistët, Seferin e Ajdinin, për të trafikuar sasi të ndryshme droge. Sipas të penduarve, droga magazinohej në një vilë dhe më pas çohej në afërsi të një kazinoje, që Kurti kishte në pronësi në Golem të Kavajës, më pas garantoheshin të gjitha mjetet, skafi afrohej në brigje, fikeshin motorët dhe anëtarët e grupit të strukturuar kriminal bënin të mundur ngarkesën, që më pas nisej drejt Italisë.

Janë fakte tronditëse se si të penduarit flasin për drejtorin e Bashkisë së Kavajës, madje ka dhe përgjime ku Saimir Kurti bënte debate të forta dhe presion për çështjen e pagesës për paratë e përfituara nga trafiku i drogës. Rezultonte se ai ndërhynte për trafikun e drogës. Ai ndërhynte në momentin që anëtarët e grupit kapeshin nga policia, duke bërë të mundur lirimin e tyre.

Në dëshminë e tij, Seferi thotë se ai kishte nën këmbët e tij gjithë Policinë e Kavajës. Janë detaje dhe qindra biseda telefonike të përgjuara. 4 të penduarit e drejtësisë, që ndihmuan autoritetet, kanë rrëfyer për implikimin e shumë zyrtarëve të Policisë së Shtetit nga veriu në jug, ku trafikoheshin sasi të mëdha droge.