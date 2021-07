Babai i Caroline flet për vrasësin e të bijës:”E mbyti ndërsa flinte”!

Babai i Caroline, David Crouch, ka folur së fundmi për jetën e re të mbesës së tij Lydia, e cila mbeti pa nënë, ndërsa babai përfundoi në burg.





David foli për ‘Mega’, duke iu përgjigjur edhe pyetjeve rreth dyshimit të tyre se Babis Anagnostopulos mund të ketë qenë i përfshirë në aktivitete të paligjshme.

Ai flet shumë ëmbël për mbesën e tij dhe thotë se synon ta rrisë që të duket si vajza që humbi kaq padrejtësisht të ëmën.

“Vajza është mirë dhe e lumtur, është me gjyshen e saj. Të gjithë e duan. Është me Susan, ajo e merr dhe e nxjerr për shëtitje të shkurtra. Gjithçka që dua të bëj është të kujdesem për mbesën time dhe ta rris atë që të duket si nëna e saj,” ka thënë ai.

Në të njëjtën kohë, David kërkon drejtësi për vrasjen e vajzës së tij, ndërsa i referohet gjithashtu dyshimeve se Babis Anagnostopulos është i përfshirë në veprimtari të paligjshme.

“Vajza ime ishte shumë e zgjuar dhe shumë e sinqertë. Ajo nuk do të mbështeste asgjë të paligjshme. Nëse ajo do të mësonte diçka do të kishte thënë. Dhe mendoj se mbase kjo ishte ajo që synonte të bënte. Fatkeqësisht, u vra ndërsa ishte duke fjetur,” ka rrëfyer ai.

“Ajo që e bën më keq, për mendimin tim, është se ai ishte kaq frikacak. E vrau ndërsa ajo ishte duke fjetur. Ai vrau një person dhe më herët kishte hequr kartat e kujtesës nga kamerat e sigurisë, kështu që e dinte se çfarë do të bënte. Priti derisa ajo ra në gjumë dhe pastaj e vrau,” përfundoi ai.