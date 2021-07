Dhjete “asat” e Diasporës

Në vetëm 6 vitet e fundit para pandemisë 2014-2019, na janë larguar 300 mijë qytetarë si emigrantë ekonomikë, ose 14 përqind e popullsisë që kemi realisht në Shqipëri. Diaspora e re në vendet e Bashkimit Evropian (Itali, Greqi, Gjermani, Britani e Madhe, Francë, etj.) numëron 1 milion e 340 mijë vetë, ose 45 përqind e të gjithë popullsisë sonë në Shqipëri sot. Edhe pse jemi vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që kemi një strategji kombëtare të zhvillimit të Diasporës 2018-2024 dhe pesë struktura serioze të ngritura nga qeveria nën Ministrin e Shtetit për Diasporën(Agjencia Kombëtare e Diasporës, Këshilli Kombëtar i Diasporës, Fondi i Zhvillimit të Diasporës, Qendra e Publikimeve për Diasporën dhe Dhoma e Biznesit të Diasporës), sërisht është e domosdoshme që programi qeveritar për në shtator 2021 të përqëndrohet në punën me Diasporën. Që kur në shtator parlamenti i ri të votëbesojë qeverinë e re, programi i saj të parashikojë fonde të konsiderueshme për të mundësuar tërheqjen e kursimeve të Diasporës në Atdhe. Diaspora jonë e re me mbi 1.3 milionë banorë ka dhjetë “ase” në mëngët e saj, për të na sjellë zhvillim e prosperitet. Së pari, fuqia lobuese dhe diplomacia e Diasporës. Përfaqësues të njohur të saj në vendet ku Diaspora qëndron(Itali, Greqi, etj.): artistë, sportistë, mjekë, juristë, sipërmarrës e me rradhë mund të shfrytëzojnë njohuritë, kontaktet, aftësitë komunikuese dhe njohuritë kulturore të tyre për të ndihmuar shtimin e marrëdhënieve kulturore, por edhe ekonomike mes vendeve ku jetojnë dhe Shqipërisë, mëmëdheut të tyre. Këtë nuk kanë pse ta bëjnë vetëm nga dëshira e mirë, por duhen kontaktuar nga përfaqësues të Ministrisë sonë të Jashtme dhe Evropës, të cilët t’i motivojnë, edhe me çmime dhe nderime jo vetëm simbolike, por edhe në nivel material, për punën që bëjnë. Kështu kanë vepruar qeveritë e Izraelit, Irlandës, Zelandës së Re, Australisë etj. dhe kanë fituar dhjetëfish më shumë nga fondet dhe koha që kanë harxhuar. Së dyti, përfaqësuesit e Diasporës mund të ndihmojnë me kursimet e tyre, duke i sjellë në atdhe, nëpërmjet pjesëmarrjes në fonde investimi, blerjes së bonove të emetuara vetëm për Diasporën. Së treti, përfaqësuesit e Diasporës mund të mbajnë llogaritë e depozitave dhe kursimeve të tyre në filialet e bankave në atdhe, si dhe mund të mbështesin fonde të përbashkëta të Diasporës. Së katërti, gjë të cilën tashmë e bëjnë një pjesë e sipërmarrësve të Diasporës, kryejnë investime të drejtpërdrejta, duke nisur apo qenë bashkëpronarë në ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Nëse nisin një biznes të ri, kanë nxitjen e 5 mijë eurove që jep dhuratë Buxheti i Shtetit. Së katërti, përfaqësuesit e Diasporës mund të ndihmojnë investuesit potencialë të huaj, miq ose të njohur të tyre, për të ardhur në Shqipëri. Mund të shërbejë si një ministri e mirëfilltë informacioni. Përfaqësuesit e Diasporës mund t’i ndihmojnë sipërmarrësit e huaj me njohuri për vendin dhe me kontakte. Këtë kanë mbi dy dekada që e kryejnë, por jo në mënyrë të organizuar dhe jo me mirënjohjen dhe shpërblimin material të shtetit amë. Së pesti, shumë sipërmarrës, por edhe artistë e sportistë të njohur të Diasporës shqiptare, mund të angazhohen në aktivitete filantropike, dhuruese. Fondi Filantropik i Irlandës arriti në vitet 1998-2018 të mbledhë 300 milionë dollarë për filantropi dhe aktivitete krijimi dhe mbështetjeje të rrjeteve të profesionistëve të Diasporës irlandeze. Përfaqësuesit e Diasporës sonë mund të sigurojnë donacione private dhe vullnetare për qëllime bamirësie ose në raste emergjencash madhore për Shqipërinë, sikurse ishte tërmeti shkatërrues i 26 nëntorit 2019. Edhe pse në mënyrë të paorganizuar, shumë dhurues privatë nga Diaspora dhe shoqata të ndryshme të saj dhanë mbi 3 milionë euro kontribute për të dëmtuarit nga tërmeti. Së gjashti, dërgesat e emigrantëve tek ne në 30 vitet e fundit kanë kapur shifrën e 26 miliardë eurove, ose dy herë më shumë se prodhimi ynë kombëtar. Këto dërgesa kanë qenë gjithmonë një komardare shpëtimi në momentet e krizës për shoqërinë dhe ekonominë tonë, si në vitin e mbrapshtë 1997 dhe në vitin e pandemisë nga Covid-19, vitin e kaluar. Së shtati, përfaqësuesit e Diasporës mund të promovojnë marrëveshje dypalëshe dhe shumëpalëshe mes Shqipërisë dhe shteteve ku jeton Diaspora, për garantimin e pensioneve dhe lehtësimin e kthimit në atdhe të pensionistëve. Së teti, është turizmi i Diasporës. Vizitat e Diasporës në atdhe sigurojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash dhe valutë të huaj, duke përfshirë edhe turizmin mjekësor, turizmin në lidhje me biznesin, turizmin e trashëgimisë, ose turne të përvojës (udhëtim që u siguron brezit të dytë dhe të tretë në Diasporë një përvojë të thellë emocionale, duke i sjellë në shtëpitë e stërgjyshërve të tyre). Së nënti, Diaspora mund të jetë një faktor shoqëror dhe politik tejet i rëndësishëm, madje edhe përcaktues, nëse politika jonë e papërgjegjshme deri më sot, do ta lejojë dhe do t’i krijojë mundësitë të votojë. Së dhjeti dhe së fundi, kapitali njerëzor, njohjet, eksperienca, lidhjet, rrjetet që siguron Diaspora në atdhe janë prurje të paçmueshme në tregun e punës dhe të investimeve tek ne. Për të gjitha këto potenciale, shumica e të cilave ende të pashfrytëzuara si duhet, ia vlen që programi qeveritar i shtatorit të jetë seriozisht i përqëndruar në punën me Diasporën e re të Shqipërisë, me të 1.3 milionë shqiptarët e Shqipërisë në Itali, Greqi, Gjermani, Britani e Madhe, Francë e vende të tjera të Bashkimit Evropian.