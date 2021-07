Kripa e bashkëkuvendimeve shqiptare që Fishta diti t’i derdhë bukur në letrat tona

Është mëse e pranuar se vështirësia, ndoshta e padukshme, që i paraqitet një përkthyesi apo studiuesi të Fishtës, i cili do të donte ta bënte të njohur edhe jashtë – veçanërisht kryeveprën e tij “Lahuta e Malcis” – për ta çmuar në më të epërmen shkallë që i shkon përshtat, atë të poetëve më të mëdhenj epikë botërorë, nuk qëndron aq shumë në vështirësitë e pamasa leksikografike dhe frazeologjike apo në ato të përballura nga ritmi dhe metrika, aq të pandashme nga gjuha dhe nga vetë sentimenti shqiptar e fishtjan për jetën, se sa nga vështirësia, kryesisht për ne modernët, për t’u orientuar dhe sintonizuar me atë jetë arkaike së cilës poeti i është shprehësi më i drejtpërdrejtë.

E megjithatë, nuk mund të rrimë pa thënë se ky është një problem i përgjithshëm, jo vetëm fishtjan. Ja, se si e përcakton teorikisht Valentini raportin e veçantë që krijohet me këtë lloj letërsie, duke marrë për shembull traditën italiane. Gjenerata jonë, e formuar nga pikëpamja letrare, por shpesh edhe nga pikëpamja ideologjike me traditën klasike, e cila shquhej nga një masë e rreptë kontrolli e vigjilence në ruajtjen për gjatë gjithë shtjellimit të një poeme të një niveli konstant stilistik, konform atij që ish caktuar si më i duhuri për këtë gjini letrare, nuk arrin dot – në mos pa një sforcim të madh reflektimi dhe përshtatjeje – të sintonizohet e të kuptojë p.sh. Homerin origjinal, ndërkohë që na duket nga pikëpamja letrare më i zbukuruar e më i pëlqyeshëm përkthimi i Montit, i ashtuquajturi “ i bukuri i pabesë” se sa ai i Foskolos, shumë më pranë origjinalit, apo ai me të drejtë “njish me origjinalin” i bërë nga Pindemonte.

Ndërkohë që gjenerata e rritur pas thyerjes së skemave klasike apo ndryshimit të gjuhës letrare, nga pikëpamja e masës dhe përpuethshmërisë klasike, ajo gjeneratë, pra, e mësuar me realizmin apo më vonë me neo-realizmin, ndoshta, nga njëra anë, mund të mendohet të ndeshë më pak vështirësi; megjithatë, forma e saj e jetës, kaq shumë e ndikuar nga teknikat dhe konceptet e formuara në gjirin e zhvillimit të vrullshëm shkencor të kohës, shkon vërtet larg nga ajo thjeshtësi zanafillore e primitive e botës heroike homeriane apo nga ajo e malësorëve shqiptarë. Ja, pse, në një anë tjetër, kjo gjeneratë gjendet në vështirësi shumë më të forta kuptuese se gjenerata e mëparshme. Ndërkohë që për gjeneratat, të ashtuquajtura “moderne”, hendeku bëhet akoma dhe më i thellë. Argument për këtë pohim, mund të shërbejë theksimi i një qasje të ndryshme gjuhe (e ndoshta dhe stili) që është karakteristike për to. Terminologjia e tyre rezulton në pjesën më të madhe abstrakte ose më e pakta, e sofistikuar; edhe në rastet kur është konkrete, nuk mvesh më metaforat e botës natyrore, po të asaj artificiale, të krijuara nga teknika; kësisoj, ajo që për njeriun e jetës patriarkale do të qe një imazh sugjestionues, njerëzve të lindur në shekullin e XXI, nuk u thotë asgjë, në mos i bën të qeshë. Aq më tepër që kësaj qasje të përgjithshme i shtohet edhe një aspekt krejt i veçantë i letërsisë popullore shqiptare, ai i mentalitetit karakteristik të vetë asaj shoqërie të vjetër shqiptare, një aspekt ky që ndeshet rrallë në literaturat antike e aq më shumë në poezinë antike, e që e bën aq të largët këtë botë nga një lexues i zakonshëm, qoftë edhe i mbrujtur nga pikëpamja letrare. Ja, pse Lazër Shantoja, në të famshen letër dërguar Fishtës (1932) thekson se “ një që nuk është shqiptar a që nuk e ndjen veten të tillë, e që nuk është rritë e s’ka jetue me kët popull, ai mundohet kot: nuk ju kupton. Për të ju jeni i papërkthyeshëm.Se me përkthye shkrimet tuaja, duhet me shkrue bri tyne të tanë historinë, të tanë psikologjinë e popullit të maleve tona”.E kjo është një e vërtetë gati e pamohueshme, të cilën Valentini e shpjegoi thellësisht e në mënyrë shkencore, falë njohjes e studimeve të tij të shumta mbi kanunin dhe ligjin e maleve shqiptare. E kjo për faktin e vetëm se çelësin për të depërtuar në hapësirat më të fshehta të shpirtit shqiptar, ia dha pikërisht Kanuni i Lek Dukagjinit, Kodi i Malve Shqiptare, që përmban regullat e të drejtave të tyre zakonore. I ngjallnin mëshirë ata shqiptarë të cilët, duke u hequr si të përparuar, e konsideronin Kanunin si nji tërësi ligjesh barbare që hedhin hije mbi dhuntitë qytetare të rracës shqiptare. Përkundrazi, nga kjo pikëpamje edhe Fishta, siç shpjegon Valentini, i bën thirrje jo letërsisë si diçka kalimtare, por shpirtit të pavdekshëm të Kanunit për të vënë në lëvizje rracën e vjetër që t’i shërbejë krijimit të nji shteti të ri e të pavarur, drejt arritjeve sa më të larta të qytetërimit, në përputhje me nevojat e kohëve të reja, por përherë të përshkuara nga humusi aborigjen. Në mentalitetin shqiptar sentimenti i lirisë dhe i barazisë ishte jashtëzakonisht i fortë e ruhej në mënyrë fortësisht xheloze. Pikërisht për këtë gjë, e për të pasur garanci solide e konstante, në kushtetutën e komuniteteve lokale, gjithçka rregullohej nga një ligj i pashkruar, por jo për këtë arsye më pak i ndjerë dhe i respektuar nga banorët. Nuk ekzistonin zotërinj, po kështu as dhe autoritete të vërteta ekzekutive dhe gjyqësore; njerëzit më ndikues ishin ata që çmoheshin më shumë për vlerat dhe aftësitë e tyre, për elokuencën dhe mençurinë e përdorur në bindjen e asamblesë popullore, gjë kjo aspak e lehtë, nisur nga prirja e përgjithshme e malësorëve shqiptarë ndaj reflektimit, arsyetimit,logjikës së deduktuar nga parimet themelore të së drejtës së tyre dhe ndaj vendimeve të ekuilibruara. Nga ana tjetër, duhet saktësuar se po i njëjti sentiment i lirisë dhe i barazisë, ishte forcuar e rrënjosur edhe nga një sens i lartë i solidaritetit në brendësi të komuniteteve, e shoqëruar kjo nga një ndërgjegjje e lartë juridiko-morale, për të cilën, një studiues i shquar dhe ekspert i kësaj fushe si Ernesto Cozzi, shkruan se shqiptari normalisht vepron jo me dashje a me mashtrim, por në sajë të ndërgjegjjes, duke nënkuptuar këtu ndërgjegjjen juridiko-sociale. Një njeri modern i një vendi tjetër mund të jetë ndoshta njëlloj ose më i ndjeshëm se një shqiptar për njërin apo tjetrin nga këto dëshmi e parime, po jo i dallueshëm nga ai për proporcionin dhe ekuilibrin midis tyre. Kësisoj, ai mund të mos i gjykojë dot lehtësisht sipas konceptit të tij disa sjellje të caktuara instinktive të njeriut shqiptar, të cilat vetëm një studim i gjatë mund t’i zbulojë jo vetëm si të arsyeshme, por dhe të mençura për një shoqëri të konstituuar nga një botë tipike si ajo e shqiptarit.

Ja, pse nuk ka dyshim se një shoqëri e tillë, patriarkale veç në brendi të familjes, por e mangët nga çfarëdolloj forme paternalizmi në cilëndo prej formave më të gjëra të komunitetit, të mbështetet pikërisht tek vetja dhe virtytet e saj, në luftën kundra njerëzve dhe elementëve të huaj, e tek ajo ndjeshmëri e veçantë ndaj sentimentit të nderit, më e domosdoshme se buka për të jetuar në një situatë të tillë, apo nëse do ta thoshim sipas Koliqit “ tek ajo lutja e fshehur e çdo shqiptari të sinqertë, i cili çdo mëngjes i falet të Gjithfuqishmit t’ia ruajë të papërlyer fytyrën nga turpi, lloji i vetëm i ndërgjegjjes së cilës ai i frikësohet”. Ja, kështu nis të formohet, shpjegon Valentini, ajo që mund ta quajmë konceptimi heroik i jetës, i mbrujtur nga kurajoja, vlerësimi, qëndresa, ndershmëria, bashkë me tërë ato virtyte që janë vijueshmëria e tyre konkrete, si mençuria, fisnikëria e sjelljes, bujaria, mikëpritja dhe dekori naiv. Ja, e gjitha kjo gjallon parreshtur, e jo veçse rrallë e rastësisht, në të gjithë poemën e Fishtës: më shumë si një shpirt, se sa si një shkakësi a ligjësi. U përpoqa aq shumë, rrëfen Valentini – duke e njohur vlerën e madhe dëshmuese që ka Lahuta në pohimin e së drejtës shqiptare – të zbuloja elementë të përpiktë në përshkrimin e institucioneve juridike tradicionale shqiptare; por s’arrita dot kurrë të nxirrja prej saj më shumë se sa një vënie në veprim e shprehje, konstante dhe spontane, të atyre që mund t’i quajmë parime të përgjithshme të së drejtës shqiptare: vëllazëria, barazia, liria, nderi, besnikëria, solidariteti, të gjitha këto të para si një bazë e pashmangshme dhe gjithë-ndikuese në çfarëdolloj veprimi dhe sentimenti tjetër. Edhe qëndrimet apo mënyrat e të sjellurit a të vepruarit, të çuditshme në shikim të parë, të heronjve të Fishtës, kur nëpërmjet një studimi arrin t’i bashkëngjitësh me ndonjërin prej këtyre parimeve, arrijnë më në fund të shfaqen, jo vetëm të besueshëm, por edhe ekzaltues në rolin e provave konkrete të konceptimit dhe jetës heroike.

Për ta përforcuar a për t’i dhënë lëndë pohimit të mësipërm, në këtë pikë të shtjellimit tonë do të ndihmoheshim shumë nga shpënia e tij në një degëzim të veçantë e të argumentuar aq bukur nga Krist Maloki, në shpjegimin e tij mbi natyrën dhe karakterin e shqiptarit të nëpërdukur edhe në thellësi të poemës fishtjane. Nuk zgjatet ajo në një “melos” të pafund, pa polifoni e polikromi, po përkundrazi ka një përqëndrim rreth një pikë të vetme (ashtu si ndodh, rreth nje “drite” te piktorët, rreth një “motivi” te kompozitorët, rreth një “tendence” te shkrimtarët). E kjo sepse te “Lahuta e Malcis”, ajo që shungëllon si një sinfoni e gjallë me një “kontrapunkt” të xixëllueshëm, plot drita, flakërime, shkreptima e shtrëngata, është vetë shpirti dhe historia e shqiptarit. Dëshira e flaktë për pavarësi – liri të plotë –(të brendshme dhe të jashtme), mërija e rreptë kundrejt çdo cënimi të të drejtave apo të nderit të tij, e ka bërë shqiptarin luftëtar dhe hero, e ka bërë të aftë ta pohojë jetën duke e kundruar e duke e kulturuar atë shpirtërisht. “Asgjëmangut, mund të themi, pohon studiuesi erudit, se sa gjaku hinduist (arian) që vlon edhe nëpër rembat e shqiptarit. Madje ka sa e sa karakteristika të gjuhës a të mitologjisë (përrallave) që na bëjnë të besojmë për një origjinë të përbashkët, nënvizon ai. Po megjithatë, atë çka pëmban tërësia e vetive të një ariani, te Shqiptari përbën vetëm një pjesë të karakterit. I dalë nga po i njëjti gjak, ai i ka shtuar atyre ndienjave të trashëguara, sa e sa të tjera, duke e përshkuar jetën e duke e kundruar atë, (si filozof që ishte!) në idetë dhe misteret e saj më të thella. E nëpër një mënyrë të mrekullueshme ai arriti ta njohë që në lashtësi, të vërtetën më të madhe të kësaj “jete” njerzore, atë ide, e cila është turbulluar aq shumë ndër religjionet e ndryshme botë-dhe-jetëmohuese. Shqiptari ia doli të kuptojë se jeta jonë sillet dhe rrokulliset mes qiellit e tokës, mes shpirtit e trupit (materjes), mes zemrës e intelektit. Kështu është krijuar njeriu dhe ai që mohon këtë polaritet e që nuk mundohet të gjejë një harmoni (një sintezë!) mes këtyre kundërshtive, nuk arrin ta kuptojë se çdo të thotë përgjithësisht ideja “njeri”.

E kjo sepse për të kuptuar idenë “njeri” duhet të zhvillohemi brenda vetes sonë, duhet ta kulturojmë si shpirtin ashtu edhe trupin, duhet t’i sjellim tribut jetës së brendëshme edhe asaj të jashtme, por gjithmonë në një harmoni, në një sjellje të natyrshme, në një ritëm organik, i cili të falë kënaqëasi dhe gëzim, lumturi dhe kulturë. Kur çdo gjë teprohet në secilën anë, atëherë shkatërrohet kultura, atëherë zhhduket “ideja”. Kultura e Evropës, në këtë pikë, mund të pohojmë se nuk është asgjë tjetër veçse rrjedha e kësaj “ideje”, e kësaj harmonije shpirtërore midis dy ekstremeve, dhe shkatërrimi i një kulture të tillë mund të vijë vetëm nëpërmjet kapjes fort pas një ekstremi të vetëm, pas intelektit-trupit-materjes…

E është vërtet e mrekullueshme të themi se si mbrriti shqiptari t’i zhvillojë në vetvete ato ekstreme aq të kundërta e polare me njëri-tjetrin, e ti trajtojë ato përmbi qenësisë së tyre në një harmoni jetese, në një sintezë shpirtërore, në formë të re botëkuptimi, pikërisht pra në atë kulturë shqiptare, që aq bukur e autentikisht na shfaqet ndër doke dhe zakone, ndër këngët, thënjet e ndër proverbat tona popullore. Mjerisht kjo “kulturë” e veçnatë, deri në kohën e poemës fishtjane kish ngelur ende “primitive”, madje per “enciklopedistët” dhe per “inteligjencën” tonë ajo ishte fare e panjohur. Ja, pse Fishta, në këtë sens, mund të thuhet se ishte gjeniu i parë që arriti ta eksplorojë.

Në këtë pikë, Krist Maloki mundohet të shkojë edhe më tej, për të bërë një pohim të afërisë mes shpirtit gjerman dhe atij shqiptar (të shqiptarit të vërtetë); Dihet fort mirë, shpjegon ai, se Fausti (sidomos në dramën e Gëtes) pasqyron gjithë shpirtin gjerman, ose më mirë atë kompleks “dy shpirtrash” (Zwei Seelen, ach, in meiner Brust!) siç del edh në këto vargje:





Dy shpirtra, ah! Rrojnë në kraharorin tim,

Sicili rreh nga shoku të çlirohet.

Njëri i përvluar epshesh dashurie

I ngjitet botës me organe trupi,

Tjetri i vërsulet larg prej pluhurit

Drejt fushave të gjyshërve të ndritur”.

Ky polaritet “dy shpirtëror”, kjo luftë midis “qiellit dhe tokës”, ia ka mbushur gjermanit zemrën plot dëshirë e dashuri, e plot me mallin e pathënshëm kah shfrimit të asaj etjeje, asaj zjarmije shpirtërore, për ta shtyrë kështu kah kerkimit të një qetësije e harmonije, kah zbulimit të diçkaje të panjohur e mistike. Ja, pse do ta shohim atë që hershëm të ravgojë plot dëshirë e plot mall të pashfryeshëm nëpër të gjithë anët e kësaj bote, si shtegtar e luftëtar, mercenar e aventurier, gjithmonë nëpër flladet e misteret e një jete romantike. Është pra, pikërisht kjo dëshirë, kjo shtytje mistike (faustike), që i ka shpënë gjermanët deri te portat e Jeruzalemit apo i ka bërë vikingët me dalë n’Amerikë përpara Kolombit, duke lënë rrojtjen e qetë e të sigurtë në vendlindje, për të vënë jetën në rrezik ndër aventura. Sa të afërta na duken, pra, këto zakone e këta personazhe me Marash Uçin, atë shqiptarin tipik që përmes një shtyse të çuditshme, nëpër një mall të pathënshëm

I pat dalë Mretit n’ushtri,

Me armë n’dorë me zjarm ne gji

për ta shëtitur botën, plot luftëra e aventura,

Cak prej Hotit tuj xanë filli

Der ku piqet buka n’dilli

E për ta shfryrë e shuar zjarmin (mallin) e vet që i vlon në zemër… Kështu arrijmë të kuptojmë lehtazi edhe pse shqiptarët mercenarë formonin njësi të veçanta nëpër ushtri të ndryshme, qysh në kohën e persianëve e deri në epokën e Napoleonit. Po edhe në këto raste, vetitë e tyre të dallueshme, ato ndjesi të pathënshme individuale e në daç, dhe ideale, i ndanin ata luftëtarë tepër të fortë nga ata qe qenë pak a shumë mercenarë të rëndomtë; pra, pak a shumë “plehu i botës”. Ja, pse është shumë tipike që Marash Uçi e trimat e tij, nuk e njihnin vleftën e parasë dhe i gjithë fitimi i tyne, kur u kthenin në strehat e të parëve, ishin shumë shumë dy gjarpnuesha prej Stamollet….(L.e M.,I) apo armë të tjera me të cilat lidheshin kujtimet e malli i një jete e lufte, plot drita e mistere, plot ëndrra e pikëllime.

Këto ndjesi të shqiptarit, aq të thella e mistike, që e bëjnë të mohojë komoditetet e jetës, manifestojnë një shpirt individual e “luftarak”, d.m.th. eminent dhe aktiv. Aq më tepër, që duhet nënvizuar se një aktivitet i tillë duhet çmuar doemos si një ideal e nuk ka lidhje aspak me atë të qytetarësisë, qoftë evropiane e veçanërisht shqiptare. Ja, pse banorët e sotëm të qyteteve, nuk janë aspak të zot për t’i ndjerë e kuptuar ato lëvizje aq të flakta në shpirtin e shqiptarit të vërtetë, sepse u mungon ajo që Fishta kish arritur mrekullisht ta njihte: jetën në kuptimin e saj “dy-shpirtëror”.

E ja tek na shfaqet kështu e qartë ajo veçanësi flagrante dhe e rreptë e malësorit shqiptar, që nëpër atë mall e dëshirë të parëthënë, kërkon të shëtisë nëpër një botë romantike e plot rreziqe. Ndaj ky shpirt për t’u kuptuar drejt e në thellësi të tij kërkon një orvatje të vërtetë. E këtu qëndron edhe ajo vështirësia tjetër e madhe që e pengon të bëhet kaq popullore poezinë fishtjane, pavarësisht se gjuha e popullit, në daç si frazeologji idionatike në daç si endje tipike shprehëse, merr në poemën e tij – le të themi zyrtarisht – pagëzimin e mellanit (mereqepit). Fishta, në fillim me Lahutën e Malcis dhe pastaj me satirat e Anzave të Parnasit, i hap dyert popullit shqiptar për të hyrë në një letërsi reflektive, me të gjitha virtytet e me të gjitha cenet e veta të veçanta. Fillon të ndihet, përsëpari në prozë e pastaj në poezi, speci i sarkazmës e thimthi i talljes.

Fulvio Kordinjano, në një ndër të parat vepra të tij, thekson se edhe Irlandezët i pat gjetur gaztarë e therca të fortë, ashtu si janë përgjithësisht shqiptarët, duke besuar se kjo afërsi ndërmjet dy popujve rrjedh nga gjaku kelt që atyre u vlon ndër deje e që duhet të jetë përzierë dikur edhe ndër deje të ilirëve. Sidoqoftë, dihet mirëfilli se shqiptarët zotërojnë një prirje të veçantë për të gjetur anën qesharake në çdo shfaqje njerzore. Nëpër thënje apo përralla, e sidomos në poezinë popullore ne gjejmë shembuj të panjohur satire, herë të hollë e herë trashamane. Në malet e Veriut kemi plot proverba të posaçëm që e shprehin këtë veçori: me shpotitë e m’u mahitë. Malësorët thonë edhe me vu në bisht të lahutës, gjithnjë në kuptimin m’u tallë. Kjo prirje, kur nuk i kapërcen caqet e nji gazi pa sherr e pa helm, arrin ta pajisë shqiptarin me një sens humori, i cili ia ndrit me rrezet e holla të zgjuarsisë shfaqjet e ndryshme të jetës dhe ia shton fuqinë vëzhguese shikimit të tij realist.

Mirëpo vishkullën e sarkazmës Fishta e përdori edhe për të qortuar shqiptarin apo për ta nxitur atë të rrahë udhën e drejtë të qytetërimit, nëpërmjet edhe fisnikërimit në veprën e vet të prirjes për tallje që siç thotë Koliqi “ngandonjëherë ndër ne shtihet në punë me lëndu zemra dhe me përtëri ngatrresa e dasina”.

Gjuha shqipe, ashtu siç është e pasur me skaje e fraza ku idhnimi e mërija shfrehen në më të madhen gjallëri, ashtu ka mundësi të lakohet e të përkulet edhe në shprehje dy-kuptimesh, ku xixëllon ironija, e ku fjala në tërësinë e vet edhe kur duket e mitur, përmban thumbin më shporues. Kush i njeh kuvendet e malësorëve tanë, e di mirë deri ku arrin zotësija e tyre në derrmimin e parashtresat të atij kundërshtari me një gjuhë që ther e pret. Ja, këtë kripë të bashkëkuvendimeve shqiptare Fishta dijti ta derdhë mjaft bukur në letrat tona.