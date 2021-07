Shpërthimi në Velipojë, kreu i Zjarrfikëses në Shkodër: Rrjedhjet e gazit s’kuptohet në ambiente të mbyllura

Drejtor i zjarrfikësve Shkodër, Agron Dibra ka treguar detaje në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi mëngjesin e djeshëm në një hotel në Velipojë, ku pati një shpërthim gazi dhe u lënduan 4 anëtarë të një familje, nëna me 3 fëmijët e saj.





Sipas Dibrës, informacioni për ngjarjen në fjalë është marrë rreth orës 6:50, ndërsa shtoi se nëna ka dashur që të bëjë një kafe. Ai shtoi se rrjedhja e gazit nuk kuptohet në ambiente të mbyllura.

“Informacioni është marre rreth orës 6:50 dhe është dërguar mjeti ne Velipoje. Ngjarja ka ardhur nga rrjedhja e gazit dhe ka dashur qe te beje një kafe dhe ka eksploduar. Kur është në mjedis te mbyllur gazin nuk e kupton se ka rrjedhje. Pavarësisht apeleve qe kam bere ato bombola janë jashtëzakonisht te rrezikshme sidomos ne Velipoje qe qëndrojnë me nga 10 muaj pa u përdorur dhe me pas krijojnë rrjedhje. Bombolat e kapingut janë gangrena me e madhe qe kemi sepse nuk duhen përdorur gjithmonë. Bombolat e kampingut qe i shohim duke u furnizuar ne karburante është rreptësishtë e ndaluar.”, tha Dibra.