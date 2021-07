Tri shenjat e zodiakut në të cilat hëna e re e korrikut do të ndikoj më së shumti

Ndërsa bota fillon të hapet përsëri, mund të duket sikur njerëzit po përshtaten me një normale të re – protokolle të reja shëndetësore, mënyra të reja të shoqërimit dhe për disa prej nesh, një pamje krejtësisht e re për jetën.





Ne mund ta krahasojmë këtë frymë me energjinë e hënës së re, e cila, sipas astrologjisë, frymëzon ndryshime transformuese dhe na ndihmon të përshtatemi me ujërat gjithnjë në ndryshim të jetës. Më konkretisht, hëna e re e korrikut 2021 do të fillojë në 9 korrik dhe hyn në shenjën ultra-të ndjeshme të gaforres.

Kjo energji do t’i bëjë thirrje kolektivit të hetojë modelet tona të zakonshme pasi ato lidhen me partneritetet tona më të ngushta. Më konkretisht, ne mund të sfidohemi që të hedhim një vështrim të gjatë dhe të vështirë në pasqyrë dhe të pajtohemi me veten.

“Hënat e reja janë një rivendosje energjike mujore. Ndërsa hëna rritet në dritë, edhe ajo për të cilën po punojmë rritet”, thotë Ryan Marquardt, astrolog. “Në Gaforre puna që bëjmë mund të vijë në një nivel më emocional”.

Energjia e gaforres ndikon që ne të hedhim një vështrim se si i japim përparësi jetës sonë në shtëpi dhe kujdesemi për veten tonë më thellë.

Nëse jeni një nga shenjat e zodiakut më të prekur nga hëna e re e korrikut, mund të rishikoni se si i jepni përparësi mirëqenies suaj nën këtë hënë. Më poshtë ua sjellim këto tri shenja:

Demi, Gaforrja, Bricjapi.