‘Vitet ikin, por bukuria jote s’do të shterojë kurrë’, Genci urim plot ndjenjë Eni Koçit për ditëlindje

Buqeta me lule dhe një dedikim emocionues… Eni Koçi ështtë surprizuar në këtë 25 vjetor nga partneri i saj, Genc Prelvukaj.





“Urime ditëlindjen dashuria ime. Uroj të kesh shumë vite jetë. Dua të jesh e lumtur çdo herë, e buzëqeshur dhe të kesh gjithçka që ke dashur dhe do në jetë. Ditët me ty, fillojnë dhe ikin sa hap e mbyll sytë, sepse çdo moment ma bën të bukur. Je njeri i mirë, me zemër të mirë, që edhe një mijë vite jetë po ti kisha, nuk do gjeja kurrë si ti.

Vitet ikin shpejt, një ditë do shfaqen edhe fijet e bardha dhe rrudhat, por bukuria jote nuk do te shterrojë kurrë, sepse ajo gjendet në shpirt tek ti. Mund të shkruaj edhe njëmijë fjalë tjera por sërish nuk pasqyroj saktë atë që e ndjej për ty. Gëzuar yll i bukur. Unë të dua çdo ditë e më shumë.“, ka shkruar ai.