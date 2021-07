ISHP: Nuk është identifikuar varianti Delta në Shqipëri

Instituti i Shëndetit Publik informon se deri tani në Shqipëri nuk është identifikuar asnjë rast i variantit Delta. Sipas ISHP-së, pavarësisht numrit të lartë të testimeve, u bë e ditur se nuk ka sinjale për prezencën e këtoj varianti në vendin tonë.





“Instituti i Shëndetit Publik po monitoron me kujdes situatën e epidemisë së Covid-19 në vend dhe për çdo rast të dyshuar, do të bashkëpunojë me institucionet e referencës, gjë e cila është pjesë e praktikës së punës së këtij institucioni.”, thuhet në njoftimin e ISHP-së.

Kujtojmë se dy raste me simptoma të ngjashme të variantit Delta u zbuluan në qarkun e Gjirokastrës. Bëhet fjalë për një studente nga një fshat i Gjirokastrës dhe një 45-vjeçar nga Përmeti, ndërkohë që thuhet se të dy kishin ardhur nga jashtë vendit. Pritet që të merret përgjigja e analizave nga një laborator në Angli.