Babai i 12 vjeçarit rrëfen si ia rrëmbyen të birin: U josh me 2 mijë lekë nga dy të panjohur, e nxorën në rrugë të lypë

Në studion e emisionit me “Zemër të Hapur” të gazetares Evis Ahmeti u trajtua historia e 12-vjeçarit nga Bathorja, i cili humbi kontaktet me familjen prej dy ditësh. I ftuar në studio babai i 12 vjecarit ka rrëfyer se i mitur ka qenë duke luajtur afër banesës kur dy persona të panjohur e kanë marrë duke i ofruar 2 mijë lekë të vjetra, e i kanë thënë se do e cojnë të lodrat. I mituri është mashtruar, dhe ka pranuar të shkojë, por pasi ka ndjerë rrezikun ka kërkuar të kthehet në banesë, por për të ka qenë shumë vonë.





Gazment Tanushi rrëfen se ndaj djalit është ushtruar dhunë fizike e psikologjike, ai flet për një rrjet trafiku, dhe se për të marrë informacione për të birin ka paguar një informator.

“Djali ka dalë në mëngjes afër banesës, pasi aty luan gjithmonë me shokët, kanë kaluar dy persona të panjohur të cilët i kanë ofruar dy mijë lekë të vjetra dhe i kanë thënë që eja me ne se do shkojmë në Tiranë të të çojmë te lojrat të luash. Pastaj këta dy persona ishin të panjohur për Bathoren dhe për djalin, gjatë rrugës djali ka bërtitur, por ata kanë pohuar që do të çojmë sërish në shtëpi.

Këta dy personat e çuan djalin tek kjo zonja dhe pastaj ata të fugonit u larguan dhe djali ka qëndruar me zonjën e cila është rreth të 50-ve. I gjithë ky grup i përkasin komunitetit rom, atë natë djali ka fjetur në një shtëpi të braktisur afër liqenit artificial.

Aty me mua ka qenë edhe një fëmijë tjetër rreth të 13-ve. Edhe ky 13-vjecar është marrë nga Tirana, i përkiste komunitetit rom. Djali im ka qenë i trembur dhe i friksuar. Ronaldo qëndroi një ditë në Tiranë, pastaj e kanë hipur në makinë me zor për ta çuar në Sarandë.

Kjo grua është shumë e rrezikshme, këtë gjë ma tha edhe dikush tjetër. Djali ka kërkuar të vij në shtëpi por nuk është lejuar, e kanë detyruar që të vjedhi çantat e të rriturve dhe të lypi.

Një zonjë aty te liqeni më tregoi se djali kishte tentuar të vidhte një çantë i detyruar, pasi në 10 m distancë ata qëndronin aty kontrollonin situatën. Djali është kërcënuar se nëse ai ikën do ta mbysnin.

Unë kam paguar një informator prej 100 mijë lekësh të vjetra, që ai të më jepte informacion se ku ndodhej fëmija im.” ka rrëfyer babai i 12 vjeçarit.