GJKKO lë në fuqi masën e ‘arrestit me burg’ për ish-kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tushe

Gjykata e Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar ka lene ne fuqi masen e arrestit me burg për ish-kryebashkiakun Fatos Tushe dhe grupin e zyrtarëve të arrestuar për shpërdorim detyre në Bashkinë e Lushnjës.





Tushe dhe 10 zyrtarët e tjerë u arrestuan me urdhër të SPAK, pasi akuzohen se kanë shpërdoruar me detyrën për një tender të dhënë ndaj një kompanie, pa iu referuar procedurave. GJKKO lë në burg 7 prej të arrestuarve, ndersa 4 në ‘arrest shtëpie’

ZYRTARET E ARRESTUAR ME URDHER TE SPAK

Fatos Tushe

Flamur Peqini

Xhemal Hasko

Blerta Turuku

Ani Simoni

Andri Mushaj

Margarita Gjermeni

Bujar Murati

Ibrahim Lami

Gazment Çela

HETIMET

Prokurorët e SPAK kanë dyshime të forta se ish-kryebashkiaku i Lushnjes, Fatos Tushe e ka shpërdoruar detyrën disa herë, jo vetëm duke favorizuar miqtë e tij për të fituar tendera, por edhe duke abuzuar me pasuritë publike. Episodi i parë lidhet me tenderin me vlerë 24 milionë lekësh, për pastrimin e kanaleve vaditëse në rrethinat e Lushnjes, ku nga hetimet rezulton se është favorizuar kompania Euroalb shpk, me të cilët sipas SPAK është lidhur një kontratë fiktive.