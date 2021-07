“Ndërtime pa leje kudo në zonat turistike“, Rama – policisë: Ktheni sytë nga ana tjetër, po bashkëpunoni në krim

Kryeministri Edi Rama këtë të enjte ka folur në lidhje me ngjarjet e fundit në vend dhe përgjegjësinë e policisë së shtetit. Rama tha se policia është selektive dhe e përfshirë në korrupsion duke lejuar ndërtimet pa leje.





“Një sfidë ndaj ligjit dhe ndaj qytetarit të mirë, ndaj popullit komplet, që respekton ligjin. Në mes të qytetit. Unë nuk mund të hyj tek ata që fajësojnë Policinë e Shtetit se një i çmendur shkel gazin edhe sakaton njerëz të pafajshëm në rrugë, apo se dy palë futen në një konflikt që degjeneron në shkrehje karikatorësh në trupin e njëri-tjetrit në mes të natës, por ama nga ana tjetër nuk mundem dot të ndahem nga opinioni publik, kur Policia e Sarandës lejon një arenë zhurme, ahengu, shëmtie, pas mesnatës, që mbaron me plumba.

Sot ne jemi përballë edhe ca faktesh të ekspozuara nga veprimtari e disa eksponentëve të Policisë së Shtetit të së shkuarës jo të largët, të implikuar në veprimtari kriminale. Është shumë pozitive që këta individë ekspozohen dhe marrin atë që meritojnë, por është shumë domethënëse për të kuptuar se çfarë duhet të mbrojmë, ruajmë dhe parandalojmë në trupin e Policisë së Shtetit.

Nga ana tjetër, nuk e di në cilin vit kemi hyrë tani, por me një llogari të thjeshtë është viti i disatë, kur ne shikojmë me keqardhje që Policia e Shtetit dhe drejtuesit kryesor të saj në nivel vendor akoma nuk e kanë përvetësuar plotësisht dhe nuk e kanë bërë pjesë organike të punës së tyre misionin e mbrojtjes së territorit në çdo aspekt. Ka qenë një problem i madh i gjithë administrimit dhe menaxhimit tonë të shtetit për dekada ndarja e Policisë së Shtetit nga ky mision. Ne e kemi njësuar këtë mision me Policinë e Shtetit në të gjithë aspektet e cënimit të pronës publike dhe të mjedisit. Për cilën arsye në botë ne duhet të kemi akoma shfaqje të ndërtimeve pa leje? Vetëm për një arsye, korruptimi i punonjësve të Policisë së Shtetit, bashkëpunimi në krim.

Në Parlament, në muajt e fundit, ka kaluar një tjetër paketë përforcuese. Kostot abuzive janë marramendëse për shtetin shqiptar dhe qytetarët nuk kanë arsye të paguajnë asnjë cent dhe jo më miliona për ato kosto. Parametrat e sigurisë rrugore dhe garantimi i pacënueshmërisë së territorit nga ndërtuesit pa leje duhet të jetë prioritet i palëvizshëm për cdo drejtues të ri të Policisë së Shtetit, që raportin me qytetarët dhe me territorin duhet t’i ketë si dy anët e të njëjtës medalje të punës së përditshme.

Janë çuar për ndjekje penale fshatarë në zona të humbura për një avlli, për një gardh, për një mur, dhe ndërkohë janë toleruar veprimtari kriminale të ndërtimit pa leje në zonat turistike, në zonat e mbrojtura natyrore, arkeologjike.

Megjithëse në mënyrë të përsëritur e kemi nënvizuar, që është e turpshme, e frikshme, e pagëlltitshme, që strukturat e policisë në territor të shpenzojnë energji, kilometra, kohë për të shkuar e për të futur në telashe e ndjekje penale fshatarë që rregullojnë avllitë, ndërkohë që para syve të tyre dhe me miratimin e pjesëmarrjen e tyre në korrupsion hidhet beton në pjesët më të bukura të trupit të vendit tonë. Kultivohen puçrra me qelb në trupin e bukur të Shqipërisë.

Bëhen ndërtime pa leje brenda vijës së verdhë të bashkive, hidhet beton. Çfarë bën Policia e Shtetit në ato kuadrate që janë të ndara qartësisht mes komisariateve? Kthen sytë nga ana tjetër. Këtu nuk flitet për skena krimi, ku në pak sekonda del një armë dhe ata që gjuajnë ikin me motor, këtu flitet për skena krimi aktive me orë, ditë, javë të tëra. Është krim i përcaktuar si i tillë e zeza mbi të bardhë në Kodin Penal të Shqipërisë. Është si cdo krim tjetër, madje me dënime shumë të rënda. Dhe këto skema krimi zhvillohen në sytë e policëve, që kanë detyrimin ligjor të veprojnë menjëherë. Kjo nuk ka asnjë emër tjetër. Emri është korrupsion, ryshfet, bakshish, neveri, shëmti!”, u shpreh kryeministri Rama.