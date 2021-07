Franca lehtëson masat anti-Covid, rihapen klubet e natës pas rreth 18 muajve

Për herë të parë pas gati 18 muaj, në Francë do të lejohet hapja e klubeve të natës. Mbyllja e klubeve u vendos për shkak të përhapjes së pandemisë Covid.





Autoritetet franceze njoftojnë se 75% e kapaciteteve të klubeve të natës do të jenë të hapura, ndërsa rekomandohet mbajtja e maskës edhe pse jo e detyrueshme. Gjithashtu personat që do marrin pjesë në organizimet festive të klubeve të natës do duhet të jenë të pajisur me test negativ të Covid.

Ndërkohë pritet që vetëm ¼ e klubeve të rihapen për shkak të përhapjes së variantit Delta të koronavirusit. Përfaqësuesi i kësaj industrie thotë se rreth 400 klube natë u detyruan të mbyllen përfundimisht për shkak të dëmeve ekonomike që pësuan.

Nga ana tjetër ministri i Shëndetësisë Olivier Bveran, tha për mediat e huaja se qytetarët duhet të tregohen shumë vigjilentë, duke shtuar se varianti Delta përbën 50% të rasteve të reja të Covid.

“Në duhet të qëndrojmë vigjilentë dhe nëse do të duhet të qëndrojmë qëndrim në rast e situata do të përkeqësohet atëherë në do ta bëjmë, do të ndryshojmë masat”, ka thënë ai.