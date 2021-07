Greqia hap dy pika kufitare me Shqipërinë, ministrja Xhaçka jep detajet

Ministrja për Punët e Jshtme Olta Xhaçka ka bërë me dije rregullat e reja të lëvizjes së qytetarëve shqiptarë drejt shtetit fqinj, Greqisë . Me një njoftim në Facebook, Xhaçka shkruan se prej prej datës 13 korrik qytetarët shqiptarë, veçanërisht banorët e Ersekës dhe Përmetit do të mund lëvizin drejt Greqisë.





Ndërsa sa i përket pikave doganore ajo e Tre Urave, do të hapet prej së martës e në vijim, nga ora 08:00 deri në ora 20:00 dhe ajo e Qaf Botës do të funksionojë 24 orë pa asnjë kufizim të numrit të udhëtarëve. Në këtë të fundit do të lejohet edhe kalimi i kamionëve, fugonëve të mallrave si dhe autobuzëve.

“Prej datës 13 korrik qytetarët shqiptarë, veçanërisht banorët e Ersekës dhe Përmetit do të mund lëvizin drejt Greqisë. Pika doganore e Tre Urave, do të hapet prej së martës e në vijim, nga ora 08:00 deri në ora 20:00.

Pika doganore e Qafë Botës do të funksionojë 24 orë dhe pa asnjë kufizim të numrit të udhëtarëve. Që prej ditës së sotme, në këtë doganë do të lejohet edhe kalimi i kamionëve, fugonëve të mallrave, si dhe autobusëve.

KUJDES! Përpara se të lëvizni drejt Greqisë dhe vendeve të tjera në BE apo jashtë saj, informohuni për protokollin, përmes adresës zyrtare të MEPJ”, shkruan ministrja.