Inceneratorët, Petrit Vasili: SPAK boll mbylle sytë, ja ku i ke provat dërrmuese

Deputeti i LSI-së Petrit Vasili këmbëngul që SPAK të hetojë aferën e incineratorëve, ku përgjegjës, sipas tij, është kryeministri Rama.





Në një postim në ”Facebook”, Vasili ka publikuar edhe një video ku flet kryeministri.

Postimi i plotë:

SPAK boll mbylle syte, ja ku i ke provat derrmuese!!(VIDEO).

Po e ndihmojme per SPAK-un me qe nuk “gjen” dot prova per korrupsionin e kryeministrit dhe kryetarit te bashkise Tiranes.

Ja ku i ka SPAK-u provat per inceneratoret, shume te qarta, qe ulerasin, edhe me firme edhe me vule!

SPAK- u ne se nuk vepron dhe kete here do te thote se eshte kthyer totalisht ne nje bretkoce e inkriminuar, me kembe te shqyera dhe me njeren kembe ne kryeministri dhe kemben tjeter ne bashkine e Tiranes!