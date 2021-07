Ish-ministri i Shëndetësisë: Varianti Delta ndodhet në Shqipëri, vazhdimi i vaksinimit me dozat kineze humbje kohe

Ish- ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu, ka deklaruarse varianti DELTA i virusit COVID-19 ndodhet në Shqipëri. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Shehu ka ripërsëritur nevojën e vaksinimit me vaksina të certifikuara nga EMA dhe FDA, duke shtuar, se vaksinat e tjera, sipas tij, janë të paefektshme.

Postimi i plotë:

Covid, pa pergjegjeshmeria ne vazhdim e Qeverise per masat mbrojtese rendon dhe e akuzon fort ate.

Varianti Covid Delta eshte ne Shqiperi, ashtu sic ishte dhe ai Alfa ne mes te janarit 2020, kur kjo qeverie e mohonte.

Kjo nuk perben ndonje faj te madh per ju, pervecse pa aftesise per ta identifikuar.

Faji juaj i pafaleshem eshte fshehja e problemit, rrezikut, mos paraqitja e ndonje plani mbrojtes, buxheteve perkatese qofte dhe per vjeshten.

Pra eshte perseritja e asaj qe « gatuat » prej shkurtit te 2020 me cmimin e 16 mije jeteve per shqiptaret, mbi 50 mjeke te vdekur, reth 150 ME te paguara nga xhepi i qytetareve, me nje shendet te shkaterrur nga pasojat.

Faji juaj edhe me i rende eshte vazhdimi i spekullimeve sepse:

—Megjithe lenien ne renie te lire te epidemise me humbjet tragjike te jeteve, shqiptaret nuk kane arritur “imunizimin natyral te grupit”, qe kerkon ate te 80%.

—Ndersa per imunizimin prej vaksinave as qe behet fjale.

a) Prej numrit te vogel te injeksioneve te realizuara, 34,1 injeksione (vaksinimi kerkon dy) per 100 banore, kur mezatarja boterore eshte 43,5.

b) Prej faktit se shumica e vaksinave jane kineze larg standarteve, te pa efekshme edhe ndaj epidemise se zakonshem dhe jo me per ate Delta, aq sa edhe Kim Jong-un i refuzoi, per te mos permendur skadencen e tyre.

Ne keto kushte vazhdimi i vaksinimit me ato vaksina te pa efekeshme eshte mashtrim, humbje kohe, energjish, financash, kur duhet koncentruar te sigurimi per te

gjithe popullesine mbi 12 vjec, te vaksinave te standarteve europiane.

Kjo eshte cfare njerezve u nevojitet, u duhet thene qarte, pa u krijuar iluzione te rrezikeshme me ato pseudo vaksina, atyre dhe institucioneve duke i paralizuar per marjen e masave reale ne mbrojtje te popullesise, sot e ne muajt qe do vijne.