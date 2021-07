Ngjela: Rama do dështojë nëse nuk nxjerr qeveri të nivelit të lartë, jo mediokre

Për avokat Spartak Ngjelën dorëheqja e Gramoz Rucit nga politika ka tronditur socialistët, pasi për ta ai është figurë kryesore qëndrore. I ftuar në studion e emisionit ‘Kjo Javë’ me Nisida Tufën, Ngjela u shpreh se nuk mund të flasë për arsyet e dorëheqjes për sa kohë vetë z.Ruci nuk e ka dhënë një motiv të saj.





“Njeri nuk ia impononte, por fakti që nuk ka dhënë motiv, s’mund ta them unë pse e ka marrë këtë vendim. Dorëheqja jepet me motiv. Është figura qendrore e tyre dhe ishte kryetar i kuvendit. Dorëheqja e tij ata i tronditi nuk u gëzuan, por kur të dalë arsyeja do e kuptojmë”. u shpreh Ngjela.

I pyetur për kabinetin e ri qeveritar i cili pritet të formohet në shtator, Ngjela tha se në opinionin e tij, qeveria duhet të jetë ekspertizë e lartë.

“Sipas mendimit tim qeveria duhet të jetë ekspertizë e lartë. të heqë dorë nga mediokriteti. Kjo ishte një qeveri mediokër. Asnjë ekonomist, jurist në nivel të lartë, le më në parlament që e kishte si ‘drutë e krushkës. Nëse nuk nxjerr qeveri të nivelit të lartë, do të dështojë keq. Ka fituar mandatin e tretë, ka vota, është parti e madhe, por ky abuzon me votuesit, dhe nxjerr të panjohur në qeveri. Kush e bën këtë në perëndim. Ministri e merr vesh nga radio që është bërë ministër. Ku dinë këta c’është qeveria. Dhe ja si e kanë katandisur Shqipërinë, e futën në korrupsion. Pse ka korrupsion se nuk ka qeveri të nivelit të lartë. Enver Hoxha, i paaftë ishte, por ishte më i mencur se këta, në qeveritë e para nuk futi injorantë.” -vijoi më tej Ngjela.

I pyetur mbi një post të mundshëm në kabinetin e ardhshëm qeveritar, Ngjela tha se nuk ka asnjë bisedë mes tij e kryeministrit për kabinetin e ardhshëm qeveritar.

“Në nuk shkoj me pritje, shkoj me biseda. Nuk janë të lehta bisedat me prishjen e marrëveshjes. Në Angli të vrasin nëse prish marrëveshjen politike. Shqipëria është vend shumë i pasur por ka popullsi të varfër, sepse është drejtuar nga antishteti dhe korrupsioni. Korrupsioni sot është me pashallarë, korrupsion ottoman. Otomanizmi është ligj. Kur të vendoset pushteti gjyqësor në Shqipëri bie korrupsioni, kur të bjerë korrupsioni bie otomanizmi.” tha Ngjela.