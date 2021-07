Italia më e rrezikshme, gjashtë gabimet që Anglia nuk mund t’i përsërisë në finale

Anglia luajti shumë mirë me Danimarkën, por sërish nuk shkëlqeu. Gareth Southgate pa 6 probleme në skuadrën e tij, të cilat do të mundohet t’i korrigjojë kundër Italisë.





Së pari, Maguire dhe Stones nuk ishin në të njëjtën gjatësi vale kundër Danimarkës, ashtu si shokët e tyre në krahë. Shaw dhe Walker shtynin përpara në pjesën e parë, duke i lënë shpesh dy qendrat të vetmuara.

Së dyti, goli i Danimarkës erdhi pas një faulli të panevojshëm të Shaw ndaj Kristensen. Së treti, Rice dhe Philips luajtën shumë mirë këtë turne, por ka zëra që kërkojnë rikthimin e Henderson. Italia do të ketë tre mesfushorë, Verrati-Jorginho-Barrella, dhe Anglia duhet të ketë më shumë kontroll.

Së katërti, Anglia e bëri zëvendësimin e parë kundër Danimarkës në 69’. Të dytin në shtesë, atëherë kur kundërshtari i kishte bërë 5. Sigurisht që Southgate nuk gaboi me to, por me intensitetin ndaj Italisë, ai duhet ta shfrytëzojë më mirë stolin e pasur që ka.

Së pesti, ndaj Danimarkës, Anglia bëri 20 goditje drejt portës, por shënoi vetëm 2 gola. Ndaj Italisë nuk mund të shpërdorojë kaq shumë.

Dhe së fundmi, të gjithë e dinë talentin e portierit Pickford me këmbë, por ndaj Danimarkës, portieri pati shumë pasiguri dhe në momente presioni humbte topa të panevojshëm. Nëse përsëritet, sulmuesit e Italisë janë më të rrezikshëm.